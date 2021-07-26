الامارات | كاميرات المراقبة تكشف قاتل «راقصة التجمع» في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة تكشف قاتل «راقصة التجمع» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهم بقتل راقصة التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد والمقترن بالسرقة. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن شابًا قتل الراقصة الأجنبية عمدا أمام المصعد في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، بعد أن استدرجها حجة إقامة حفلة خطبة وعقب دخولها الشقة وجدته يراودها عن نفسها فرفضت وحاولت الهرب فقام بخنقها أمام المصعد الكهربائي، وذلك بعد أن رصدت الكاميرات صورًا للمتهم أثناء صعدوه مع المجنى عليها وهروبه من مسرح الجريمة بمفرده عقب ارتكابه للواقعة.



وعثر حارس العقار فجر يوم الجمعة الماضي، على جثة سيدة عشرينية على باب المصعد بجوارها حقيبة يد ولا يبدو عليها أي إصابات ظاهرية. وأوضحت التحريات والمعاينة التي قام بها رجال المباحث عن وجود كدمة في عين السيدة المتوفاة وسحجات حول الرقبة، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، فضلًا عن اكتشاف اختفاء هاتف المجني عليها وأنها ليست من سكان المنطقة أو المترددين على العقار.

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