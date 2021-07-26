لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني في مواجهة تاريخية مع إسرائيلية بأولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبح اسم لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، حديث العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، إذ تشارك اللاعبة في أولمبياد طوكيو2020، وأوقعتها قرعة دور الـ32 في الألعاب الأولمبية في مواجهة اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو، يوم الجمعة المقبل، بحسب ما نشر في الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو 2020، الأمر الذي جعل الرواد ينقسمون في الآراء بين الدعم بالتشجيع وحثها على الانسحاب.

أصبحت صفحات الرواد السعوديين على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، لا تنشغل سوى بأولمبياد طوكيو 2020، وبلاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، عبر تدوينات قادة الرأي من كتاب وأكاديميين ومشاهير.

ووجهت الناشطة السعودية غادة غنيم، رسالة إلى لاعبة الجودو تهاني القحطاني، قائلةً: «لا تنسحبي وواجهيها، الانسحاب بطولات وهمية، فزت أو خسرت أنت في عيوننا بطلة موفقة يا فخر الوطن».

وقال الكاتب الروائي تركي الحمد، عبر تغريدة على «تويتر»، تعليقًا على المواجهة بين البطلة السعودية تهاني القحطاني: «كلي أمل أن لا تنسحب بطلتنا السعودية من المواجهة الرياضية مع اللاعبة الإسرائيلية، وتمنحها الفوز بمجرد الانسحاب، فالمسألة رياضة في الأول والآخر، ولن تزول إسرائيل بمثل هذا الانسحاب، أما ألسنة السوء، فستبقى في مستنقع السوء سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله».

وأشار البعض خلال تعليقاتهم، إلى أن فكرة الأولمبياد، تقوم على وضع الخلافات السياسية جانبا.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد نقلت تصريحات من لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، من طوكيو، قالت فيها إن طموحاتها وأهدافها أن تصل إلى أعلى المستويات، إلى جانب تحقيق البطولات العالمية الدولية، وأن تكون صورة مشرفة للفتاة السعودية الطامحة.

وأضافت القحطاني: «سأقدم أفضل ما عندي وأطمح للأفضل».

تهاني القحطاني، تبلغ من العمر 20 عاماً، وهي طالبة جامعية، وكان تأهلها عن طريق بطاقة دعوة قدمت للمملكة من قبل الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية، وتم اختيارها لتمثيل المملكة، بعد أن نالت المركز الأول في منافسات الوزن الثقيل.