أطعمة ومشروبات احذري تناولها أثناء الدورة الشهرية.. منها البطاطس والقهوة

القاهرة - سمر حسين - صحة

غالبًا ما يصاحب مجيء الدورة الشهرية، آلالام شديدة وتشجنات في منطقة البطن، نتيجة تغير الهرمونات، بالإضافة إلى آلام الظهر والركبتين، وتقدم المرأة على تناول بعض الأطعمة والمشروبات الساخنة، التي تخفف من الأوجاع المصاحبة لها، كما تحتاج إلى تعويض احتياجات الجسم الأساسية، لتعويض فقدان المعادن والفيتامينات.

لكن في الوقت ذاته، توجد بعض الأطعمة والمشروبات التي يحذر تناولها، إذ أن تأثيرها ربما يأتي بالعكس على صحة المرأة وجسدها، وفي التقرير التالي يعرض «هن» بعض الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتجنب تناولها خلال فترة الدورة الشهرية، وفقًا لموقعي «برايت سايد» و«بولد سكاي».

اللبن

لا بد من تجنب تناول منتجات الألبان، خاصة إذ كنتِ تعاني من التشجنات وآلام البطن المستمرة، لأن مادة اللاكتوز الموجودة في اللبن تؤدي إلى عثر وانتفاخ وألم في المعدة.

الحلوى

رغم أن استهلاك مزيد من الحلوى، يساهم في تحسين الحالة المزاجية، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى انتفاخ في المعدة والتهاب، بسبب كميات السكر الصناعي الكبيرة.

الكافيين

استهلاك كمية كبيرة من الكافيين، مثل الشاي والقهوة، وقت الدورة الشهرية، يمكن أن يؤدي إلى إطالة مدة الطمث، أو انقطاعها لفترة طويلة، بالإضافة إلى زيادة أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

الطعام الحار

لا بد من تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة الغنية بالتوابل، حتى لا يؤدي ذلك إلى اضطرابات المعدة.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية، لأنها تؤدي إلى تفاقم التشنجات والانتفاخ وحب الشباب.

الأكلات الدهنية

الأطعمة المليئة بالمواد الدهنية مثل البرجر والبطاطس المقلية، تؤثر بالسلب على الهرمونات، لأنها تؤدي إلى حدوث تقلصات وشعور بالغثيان الشديد، بالإضافة إلى زيادة احتباس الماء في المعدة، لذلك حاولي تجنبها خلال تلك الفترة.

الأطعمة المالحة

عليكِ تجنب تناول الأطعمة المالحة خلال فترة الحيض، فهي غنية بالملح، وتسبب احتباس الماء، واستهلاك حمية غنية بالملح، قد يسبب انتفاخًا في المعدة.