الامارات | محمد رمضان: "اللي يزعل جمهوري أزعله"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "اللي يزعل جمهوري أزعله" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الفنان المصري محمد رمضان والمثير للجدل في الآونة الأخيرة، جمهوره مقطع فيديو ظهر فيه وسط مجموعة من جمهوره ومحبيه.

ويظهر رمضان في المقطع المصور الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، وسط مجموعة من الأشخاص في الساحل الشمالي يحاولون التقاط الصور التذكارية معه، وفق (سبوتنيك بالعربي).

وعلق رمضان على المقطع: "اللي يفرح جمهوري يفرحني واللي يزعل جمهوري أزعله".

ويقضي رمضان عطلته الصيفية، برفقة أسرته في الساحل الشمالي، ويشارك جمهوره ومتابعيه بمقاطع فيديو تظهر التفاف جمهوره حوله في كل مكان يذهب إليه.

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