الامارات | إعلامية كويتية تهاجم سمية الخشاب: الفاشنستات مبيعملوش اللي بتعمليه

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية كويتية تهاجم سمية الخشاب: الفاشنستات مبيعملوش اللي بتعمليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة المصرية سمية الخشاب، وذلك بسبب محتوى الفيديوهات التي تنشره الأخيرة على موقع “سناب شات”، معلقة أنها لا تقدم أي محتوى، بل تعتقد أن سناب شات هو عبارة عن “مرآة”.

وقالت الإعلامية الكويتية أنها حظرت سمية ببلوك على الموقع، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في سناب شات وبديت أتابعها من باب الفضول واكتشفت أن هناك عدم فهم قوي عندها عن فكرة السناب”.

وتابعت السعيد: “لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط سناب شات برنامج سوشيال لايف.. يستعرض فيه المشتركون يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي.. مين اللي فهمك السناب غلط… الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعمليه وبينوعوا”.

ويذكر أن سمية الخشاب أثارت الجدل على انستغرام، بجلسة تصوير جريئة ظهرت فيها مرتدية الروب وتستلقي على سرير داخل غرفة نوم.

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