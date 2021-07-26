أبرزها البطاطس المقلية.. 10 أطعمة لا يجب تناولها عند الشعور بالجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يجد بعض الأشخاص أنفسهم جائعين بعد فترة وجيزة من تناولهم للأكل، سواء كانت وجبة خفيفة صغيرة أو وجبة كاملة.

والحقيقة هي أن المشكلة قد لا تكون في كمية الطعام الذي تناولته، ولكن في جودته حيث تفتقر الكثير من الأطعمة، حتى الصحية منها، إلى بروتينات أو ألياف معينة، لذا فهي تجعلك تشعر بالجوع بالفعل، كما أورد موقعا "برايت سايد" و"eathis".

1- البطاطس المقلية:

البطاطس المقلية مليئة بالدهون غير المشبعة والملح التي تضر بالهرمونات في معدتنا التي تساعدنا على الشعور بالشبع، وبالتالي لا يمكن للجسم الاستفادة منها، وتسبب الشعور بالجوع الشديد بعد تناولها.

2- عصير الفاكهة:

قد تعتقد أن كوب عصير من البرتقال الذي تتناوله يجعلك أكثر صحة كل يوم، ولكنه في الواقع يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا المشروب إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويسبب لك الانهيار، ويجعلك تشعر بالجوع.

3- اللبن قليل الدسم:

يشتهر الزبادي بكونه صحيا، وخاصة الأنواع قليلة الدسم، ولكنه لا يزال يجعلك تشعر بالجوع نوعًا ما.

4- عجة بياض البيض:

عند تحضير البيض، كما هو الحال في العجة، قد يتخلى الكثير من الأشخاص عن صفار البيض للحصول على طبق صحي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالشبع، فإن صفار البيض يحتوي على دهون يمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وتساعدك على امتصاص العناصر الغذائية من البيض.

5- العلكة:

يحب الأشخاص مضغ العلكة لخداع عقولهم للاعتقاد بأنهم يأكلون دون تناول السعرات الحرارية، ولكن هذه الحيلة الكلاسيكية تنتج في الواقع تأثيرًا معاكسًا، فمع تحضير العصائر المعدية في معدتك، يمكن لجسمك أن يجعلك تشعر بالجوع. من الأفضل إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة سريعة، تناول المكسرات، مثل اللوز والجوز فهي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من الدهون والبروتينات الصحية، ولكنها تحتاج أيضًا إلى مضغها بشكل صحيح (مثل العلكة).

6- التفاح:

تعتبر الفاكهة دائمًا رهانًا آمنًا في جعلك تشعر بالشبع، ويمكن للتفاح أن يفعل هذه الحيلة، ولكن هناك مشكلة وهي يجب ألا تأكل التفاح بمفرده، حيث يمكن أن يتسبب تناوله في ارتفاع الجلوكوز الذي يتم هضمه بسرعة.

7- الأرز الأبيض:

يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ثم تحطيم نسبة السكر في الدم، ما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى.

8- المشروبات الغازية:

تسبب المشروبات الغازية بعد تناولها إلى الشعور بالامتلاء، ثم يتجدد الشعور بالجوع مرة أخرى، نظرا لاحتوائها على السكريات التي تسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم

9- المقرمشات المملحة:

تحتوي على كميات كبيرة من عنصر الصوديوم والكربوهيدرات، كما أنها أيضا خالية من الألياف والبروتينات، التي تؤدي إلى دفع الشخص لتناول المزيد منها وبالتالي الشعور بالجوع.

10- الكاتشب:

يحتوي الكاتشب على مادة الفركتوز التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع وتوقف إنتاج هرمون الشبع.