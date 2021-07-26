رسالة غامضة من شيما الحاج: أنا لا أهجر أحدا (صورة)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة شيما الحاج، متابعي حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث صورها، إذ ظهرت مرتدية فستان لامع وأنيق، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وأبرزت جمالها بوضع المكياج المناسب الأنيق.

وعلقت شيما الحاج، على الصورة، قائلة: «أنا لا أهجر أحدًا.. إنما أتغير بشكل يجعلك تبحث عني وأنا جالسة أمامك»، وتفاعل معها المتابعين في التعليقات، من بينها: «حلو التعبير ده»، «يا سيدي على جمالك»، «قوية والله»، «ربنا يسعد قلبك دايمًا»، «أحلى واحدة».

آخر أعمال شيما الحاج

كانت آخر أعمال الفنانة شيما الحاج، مشاركتها في مسلسل «سكن البنات»، وجسدت في المسلسل دور «ليلى»، الفتاة التي تمتلك مصنعًا للملابس، وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

ومسلسل «سكن البنات» من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، ويشارك فيه النجوم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، منه فضالي.

ونشرت شيما الحاج، صورة لها خلال أحداث المسلسل، ظهرت فيها بفستان أبيض مزين بنقوش حول الصدر، ونسقته بتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، مع مكياج سموكي، معلقة: «يا صباح الفل والعسل، الأحداث بدأت تتصاعد، تفتكروا ليلى عندها حق أنها تحب أشرف»، في إشارة منها إلى أن حبها مع «أشرف» الذي يجسد شخصيته منذر ريحانة.

وشهد حفل الزفاف في المسلسل، حضور الراقصة الاستعراضية دينا، وشاركت الفنانة شيما الحاج، صورًا لها معها من كواليس تصوير «سكن البنات»، عبر «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الإنسانة والفنانة والحنونة والجدعة بس كده؟؟؟ لا وأكتر بكتير أنا بحبك بعشقك يا جميلة الجميلات».

وكانت شيما الحاج، قد غيرت اسمها لأول مرة منذ ظهورها على الساحة الفنية، خلال مسلسل «سكن البنات»، ليصبح اسمها الفني الجديد، الذي ظهر على تتر المسلسل شيماء يونس.