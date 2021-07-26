الامارات | صابر الرباعي : "ربي ينصرنا على الخونة والانتهازيين"

شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي : "ربي ينصرنا على الخونة والانتهازيين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصبح الفنان صابر الرباعي، من أول الفنانين التونسيين، الذين أيدوا التطورات السياسية التي حدثت في تونس الليلة الماضية، عقب قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كامل أعضائه.

ونشر الرباعي عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، صورة للعلم التونسي، وعلق عليها قائلا " عاشت تونس و شعبها".

وأضاف " وربي ينصرنا على الخونة والإنتهازيين".

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