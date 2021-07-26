وثقت تصرفاته بصورة.. هنا الزاهد تشتكي من أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعي حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة طريفة لزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر خاصية القصص المصورة، تشتكي خلالها من تصرفاته الغريبة.

ونشرت «هنا» صورة لزوجها وهو يشاهد مباراة النادي الأهلي المثيرة أمام الإنتاج الحربي، مساء أمس، التي حول الأحمر خلالها تأخره إلى الفوز 3-2 بصعوبة في الوقت القاتل، معلقة: «العاقل محدش يقعد معاه وهو بيتفرج على الماتش، عشان زي ما أنتوا شايفين بيعمل حاجات غريبة مرعبة».

وتقضي حاليًا الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، إجازتهما الصيفية في إحدى الدول الخارجية، ويشاركان المتابعين بأحدث اللقطات والصور خلال جولتهما الترفيهية.

هنا الزاهد تشيد بفيلم العارف

وهنأت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرا، الفنان أحمد عز وزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها على «إنستجرام»، بعدما نشرت صورة لزوجها معلقة عليها: «فيلم العارف إخراج إنتاج تمثيل هايل، مفيش فيلم لـ أحمد عز مش بحبه، كله هايل والمفاجأة أحمد بالنسبالي».

و«العارف» من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، بمشاركة عدد آخر من الفنانين محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير.

أحدث جلسات تصوير هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، خلال آخر جلسة تصوير لها، بفستان قطيفة أسود اللون، بحمالات سوداء، مرتدية في يديها قفازات طويلة، وعلقت على إحدى الصور: «تم التحقق في حياة مليئة بالغموض»، وكتبت على صورة أخرى: «قريبًا.. تفتكروا إيه اللي بيحصل؟».

وارتدت الفنانة هنا الزاهد، عددا من الإكسسوارات البسيطة في أحدث جلسة تصوير لها، إذ غطت رقبتها بعقد بسيط ورقيق، وارتدت حلق بأذنها من نفس موديل العقد، وظهرت في إحدى الصور ممسكة بعقد به عدد من حبات اللولي.