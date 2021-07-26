راندا البحيري تحذر الرجال من العناد مع زوجاتهم: الجو ملبش اليومين دول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع انتشار حالات العنف الأسري والزوجي، خلال الأونة الأخيرة، التي وصلت إلى حد الإصابات المبرحة وارتفاع حالات القتل، وجهت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، رسالة تحذير ونصيحة للأزواج.

وكتبت الفنانة راندا البحيري، في منشورها التحذيري: «نصيحة للرجالة المتجوزين، سايس مراتك يا معلم علشان الجو ملبش اليومين دول»، وقوبلت التدوينة بنوع من الانقسام في التعليقات بين الغضب والسخرية.

موقف الرجال من نصيحة راندا البحيري

تفاعل عدد كبير من متابعي راندا البحيري، مع منشورها، خصوصا الرجال، إذ جاء من بين التعليقات: «على فكرة ماينفعش نستهزأ باللي حصل ده، لو حد قريبك مش هتتكلمي كده، ربنا يهدينا جميعًا»، «والله يا راندا يا حبيبتي أنا جزار وخفت، لدرجة أني شلت كل السواطير والآلات الحادة، وبقيت أفطر بره كمان»، و«اللي مراته عاوزه زيادة في المصروف مفيش مشكلة، زود وربنا يعينك، واللي في مشاكل بينه وبينها، يحاول يلم الدنيا شوية على قد مايقدر».

وتواصلت التعليقات: «الجو لبش يا إخونا اليومين دول، ربنا يسترها عليكوا»، «هي الحاجات دي فيها هزار، سيبوا الناس في حالها، وحطوا بس لو مرة نفسكم مكان الناس دي، ربنا يرفع البلاء عننا جميعا، وربنا يرحمنا برحمته، الموضوع يحزن ومش محتاج لأي هزار، ربنا يلطف بينا جميعا»، «يا ست رانيا يعوض ربنا على الرجالة، خلاص ميقدروش دلوقت من القلق وقلة النوم من الخوف».

جرائم القتل والعنف بين الأزواج

خلال الأيام الماضية، انتشرت الجريمة بين الأزواج بشكل ملحوظ، وارتفعت معدلاتها، آخرها قتل سيدة لزوجها بطعنة سكين في القلب، بسبب خلافات مفاجئة في مركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية.

وخلال عيد الأضحى، شهدت مصر واقعة قتل طبيب أسنان لزوجته التي تعمل في المهنة ذاتها، من خلال 11 طعنة نافذة بالصدر في منطقة الدراسات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجميعها جرائم تحت مسمى الخلافات الأسرية.