الامارات | مشاهير الجزائر يجمعون 3 مليار لإوكسجين مرضى "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الجزائر يجمعون 3 مليار لإوكسجين مرضى "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مشاهير «إنستغرام» في الجزائر، جمع مبلغ قدره حوالي 3 مليار سنتيم جزائري (أي ما يعادل 190 ألف يورو)، ضمن حملة تهدف لتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي لمرضى كوفيد-19.

وتستمر الحملة التي تبناها نجوم ومشاهير الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الوصول إلى أكبر مبلغ من أجل اقتناء أجهزة التنفس والتبرع بها للمرضى في الجزائر.

وبحسب " سكاي نيوز" تحول الأمر إلى أكبر حملة لجمع للتبرعات شارك فيها عدد من نجوم ومشاهير الجزائر على رأسهم اللاعب الدولي رياض محرز والموسيقى الشهير من أصل جزائري «دي جي سناك» والسيناريست سمير زيان والممثلة سهيلة معلم والمؤثرة المعروفة نوميديا لزول.

وأكد السيناريست المعروف بلقب «ميستر إيكس» أنه قرر مثله مثل باقي الشخصيات التي تنشط عبر موقع الإنستغرام تخصيص صفحته لغرض الترويج لهذه الحملة الإنسانية.

وأوضحت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم أن دور الممثل لا يجب أن يقتصر في تقديم أعمال فنية جيدة وإنما توعية الناس وبث روح التكافل الاجتماعي.

والتحقت المؤثرة الجزائرية نوميديا لزول بنداء جمع التبرعات، وقالت عبر صفحتها في الإنستغرام أنها عثرت على متبرع يريد شراء 12 جهاز تنفس صناعي.

وقالت نوميديا في نداءها أن الهدف الأكبر هو جم مبلغ قدره 200 ألف يورو، وأشارت إلى استجابة الجزائريين الواسعة لهذا النداء، خاصة من طرف المقيمين في الخرج، وقد َصل المبلغ في أقل من يومين إلى أكثر من 100 ألف يورو.

ولا تزال الجزائر تعيش على وقع صدمة العجز المسجل في أعداد أجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بعد انتشار خبر وفاة 18 مريض بمستشفى ولاية سطيف بسبب نقص أجهزة الأوكسجين.

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