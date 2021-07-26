أسوأ خمسة أخطاء ترتكبينها في إزالة المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 10:41 صباحاً - إزالة المكياج ليست بالتأكيد الجزء الأكثر متعة في روتين جمالك، خاصة عندما يتأخر الوقت وتكونين متعبة، فإن إزالة المكياج بشكل غير صحيح - أو الأسوأ من ذلك، عدم إزالته على الإطلاق - هي واحدة من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها بحق بشرتك عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة وحب الشباب وصحة الجلد بشكل عام .

لمعرفة كيفية إزالة المكياج بشكل أفضل تابعي الخطوات أدناه:

5 أخطاء في إزالة المكياج

5 أخطاء في إزالة المكياج

1 استخدام مزيل مكياج العيون في جميع أنحاء الوجه

مزيلات مكياج العيون ليست مجرد حيلة تسويقية؛ هذه التركيبات عادة ما تكون أكثر قوة من مزيل مكياج الوجه. في حين أن هذا أمر جيد إذا كنت تحاولين إزالة الماسكرا المقاومة للماء بشكل خاص، إلا أنه يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى ظهور البثورعند وضعه على باقي بشرتك.

2 استخدام منظفك العادي لإزالة المكياج الثقيل

من المحتمل ألا يكون منظفك المعتاد قوياً بما يكفي لإزالة المكياج عن وجهك، ولن تحصلي على كل الفوائد المرطبة والمفيدة للبشرة في الصيغة التي من المفترض أن تستخدميها جنباً إلى جنب مع الغسيل (على سبيل المثال، حمض الهيالورونيك، سيراميد، إلخ). النتيجة: وجه جاف مجرد مع رواسب مكياج.

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3 مناديل منظفة

إذا كنت من محبات مناديل التنظيف، فهي لا تقوم بأفضل وظيفة لإزالة كل مكياجك بشكل فعال. إذا كانت بشرتك دهنية جداً أو معرضة لحب الشباب، فإن استخدام المنديل يمكن أن يساهم في انسداد المسام وظهور حب الشباب. وبالنسبة للبشرة الحساسة أو المعرضة للوردية، يمكن لبعض المناديل أن تترك بقايا مواد كيميائية مزعجة. لهذا استعمليها في حالات الضرورة فقط.

4 الفرك بقوة

استثمري بضع دقائق إضافية لإزالة المكياج بلطف بحركات دائرية، ثم جففيه بمنشفة قطنية ناعمة. بالنسبة لمكياج العيون، لا تفركي ذهاباً وإياباً لأنها قد تحسس العين، استخدمي حركات التربيت الخفيف.

5 تخطي الفك والرقبة وخط الشعر

هذا هو أحد أكثر الأخطاء شيوعاً: بينما تضعين المكياج على عنقك وخط الفك في الصباح، وتتجاهلين ذلك عندما يحين وقت تنظيفه. لكن هذه المناطق من الضروري تنظيفها، خاصة وأن الرقبة هي المنطقة الأكثر عرضة لإظهار علامات الشيخوخة المبكرة.

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