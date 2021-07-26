موديلات مناكير باللونين الأسود والذهبي موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 يوليو 2021 10:41 صباحاً - على رغم أن ألوان المناكير الزاهية عادة ما تكون الأكثر شعبية ورواجاً بين النساء خلال الصيف، إلا أن موديلات الأظافر باللونين الأسود والذهبي تطغى بشكل كبير على مجال تزيين الأظافر، وهي أكثر روعة وجمالاً من لوحة ألوان المناكير العادية، حيث تزيد من تألق وجمال الأظافر واليدين، وتضفي على إطلالة المرأة لمسة من الفخامة. وقد جمعنا لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من موديلات المناكير باللونين الأسود والذهبي لتختاري من بينها ما يناسبك.

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الأظافر الهندسية

الأظافر الهندسية (الصورة من حساب nails_ and _soul على إنستغرام)

الرسم التجريدي على الأظافر موضة رائجة جداً، كما أن فكرة الأظافر المزينة بالأسود والذهبي المليئة بالخطوط والزوايا الحادة ستجعل أظافرك لافتة للنظر ومميزة. استخدمي المناكير الأبيض أيضاً عند مقدمة وقاعدة الأظافر، بعدها ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.



الذهبي الوردي والأسود

أظافر مزينة بالمناكير الذهبي الوردي والأسود(الصورة من حساب urbanskadaria على إنستغرام)

إذا كنت ترغبين في اعتماد اللونين الأسود والذهبي على أظافرك بأسلوب كلاسيكي ناعم، قومي باستخدام المناكير الأسود المات على بعض أظافرك، والمناكير الذهبي – الوردي الغليتر على بعضها الآخر. وامزجي اللونين معاً على الظفر الأصغر. وهذا المزيج الرائع مناسب جداً للعطلات والسهرات وحفلات التخرج.

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نقشة البقرة

الأظافر المزينة بنقشة البقرة(الصروة من حساب nailsbyashleighr على إنستغرام)

إن الأظافر المزينة بنقشة البقرة ذات اللونين الأسود والذهبي هي من أكثر موديلات الأظافر فخامة وجمالاً، وهي تأتي بقاعدة بيضاء تزيدهاً أناقة. وعلى رغم أنها تبدو للوهلة الأولى معقدة، إلا أنه بإمكانك الحصول عليها من خلال وضع طبقة من المناكير النيود اللحمي، ومن ثم تطبيق المناكير الأبيض بشكل مائل على مقدمة الأظافر. بعدها ارسمي بقعاً صغيراً باللونين الأسود والذهبي.

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نقشة القلب

أظافر مزينة بنقشة القلب(الصورة من حساب betina _goldstein على إنستغرام)

أما إذا كنت تحبين موديلات الأظافر البسيطة التي تناسب مختلف الأوقات، بإمكانك تجربة نقشة القلب باللونين الذهبي والأسود، بحيث تقومين أولاً بوضع طبقة من المناكير الشفاف واللامع، بعدها ترسمين قلباً مائلاً على كل ظفر باللون الأسود. وباستخدام المناكير الذهبي الغليتر، قومي بوضع نقاط عدة في منتصف القلب.



الأظافر المخططة بالأسود والذهبي

الأظافر المخططة بالأسود والذهبي(الصورة من حساب aliciatnails على إنستغرام)

كما بإمكانك تجربة الأظافر المخططة باللونين الأسود والذهبي، فهي ملائمة لمختلف أطوال الأظافر، وتناسب الأيام العادية والمناسبات على حد سواء. وإذا كنت ترغبين في تنفيذها بنفسك، قومي بوضع طبقة من المناكير الذهبي الغليتر أولاً، من ثم قومي بإنشاء خطوط سوداء باللون الأسود باستخدام الشرائط المخصصة.

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