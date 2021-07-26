في عيد ميلادها.. لقطات أسرية من حياة ساندرا بولوك: تجوزت في الأربعين وخانها زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ولدت في ولاية «فيرجينيا» الأمريكية، لأب أمريكي وأم ألمانية، انضمت في طفولتها لكورال الأطفال حيث كانت والدتها تعمل كمغنية أوبرالية، انتقلت للعيش إلى مدينة نيويورك، من أجل الوقوف على خشبة المسرح واقتحام عالم الفن والتمثيل، هي الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك.

يتزامن اليوم 26 يوليو، يوم ميلاد الفنانة ساندرا بولوك، التي ولدت في عام 1964.

ويُقدم هُن كواليس وحكايات من حياتها الشخصية، خلال السطور التالية.

حياة ساندرا بولوك، لم تكن عادية إذ سعت وراء تحقيق طموحها في عالم الفن والتمثيل، حتى تناست حياتها العاطفية، إذ تزوجت في سن الـ41.

وقعا ساندرا بولوك في الحب وتزوجت بولوك في سن الواحدة والأربعين من الممثل جيسي جيمس في حفل غروب الشمس بمزرعة في ولاية كاليفورنيا.

لم تدم السعادة التي كانت تتمنها «ساندرا » طويلا، إذ انفصلت عن زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها مع عارضه للوشم، وقد سبق أن خاضا صراعاً قضائياً مع زوجة جيسي جيمس السابقة ممثلة الأفلام الإباحية جانين ليندمولدر حول الوصاية القانونية علي ابنتهما من زواجهما السابق ليربحا القضية.

بعد أن فازت بولوك بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة لعام 2010، اكتشفت خيانة زوجها لها في اليوم التالي مع عارضة للوشم، مما سبب خلافات بينها وبين زوجها، وانتهت بالطلاق، مما أحدث ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الأمريكية.

قصة تبنيها لطفلها

بعد انتهاء هذة الأحداث، أعلنت« ساندرا» أنها تبنت طفلاً إفريقي الأصل، وأسمته «لويس»، وكانت قد بدأت بإجراءات التبني هي وزوجها السابق جيسي جيمس منذ 4 سنوات، وأحضرا الطفل إلى منزلهما في يناير ، لكنها قررت أن تُبقِي الأمر سراً لتعلنه بعد جوائز الأوسكار.

ولكن بعد عشر أيام على فوزها بجائزة الأوسكار، اكتشفت ساندرا خيانة زوجها، وبالتالي أجلت الإعلان عن التبني، ولكن بعدما انتهت قضية الطلاق بين ساندرا وطليقها جيسي، قررت أن تعلن عن ابنها «لويس».