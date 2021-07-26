جلسة تصوير لـ مانو النوبي وزوجته الفرنسية رفقة «مولودهما».. وملتقط الصور: حبيت تلقائيتهم (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفوتوجرافر «سنوسي» مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل، من جلسة تصوير جمعت صابر عسكر ابن النوبة وزوجته الفرنسية «اونتي» وسط المناظر الخلابة بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان.

وظهر الزوجان خلال جلسة تصوير وهما يحملان مولودهما الأول «إبراهيم» والذي رزقا به قبل أيام، بينما كتب ملتقط الصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«يحتفلان اليوم اونتي الفرنسية وصابر بمولودهما الأول في شوارع النوبة الجميلة».

تواصل «هن»، مع الفوتوجرافر «سنوسي»، والذي قال إنه مع قرب ولادة ابنهما طلب الزوجان عمل سيشن لمولودهما الجديد، واختاروني لعمل جلسة التصوير وتمت يوم 18 من الشهر الجاري، واقترحت عليهما أن تكون في إحدى القرى النوبية واخترنا «جزيرة هيصة».

وأضاف: «حبيب تلقائيتهما وقررا التقاط الصور وسط البيئة التي يحبانها ويعيشان فيها، واتفقا على وقت العصاري»، موضحا «حبيت أظهر في السيشن الحب بين الزوجين وطفلهما، وفرحتهما بمولودهما الأول وصوره، خاصة مع جدة الطفل، الحب والود باين وصورتها صورة وهي واقفة في شوارع النوبة بطفلها وسط نظافة شوارع النوبة وحبهم لها».

وفي نوفمبر من العام الماضي 2020، أعلن «صابر عسكر» ابن أسوان عن زواجه من «أونتي» الحاملة للجنسية الفرنسية والبالغة من العمر 26 عاماً، بعد قصة حب جمعت بينهما، اختتمت بالزواج العام الماضي.

وقرر الزوجان العيش في إحدى قرى النوبة بأسوان، حيث أعلنت الزوجة الفرنسية تعلقها وحبها للمدينة الجنوبية وأهلها، لذا فضلت العيش فيها ثم أعلنت اعتناقها الإسلام وعقد زواجهما في قرية «هيسا»، وهي إحدى قرى النوبة ما بين السد العالي وخزان أسوان، واحتفل بها أبناء النوبة وعدد كبير من أبناء أسوان.

وحرصت «الوطن»، حينها على نشر قصة حب جمعت الزوجين والتي بدأت قبل 3 سنوات وتوجت بزواجهما ودخول الزوجة الإسلام وحضر أهالي أسوان نطقها للشهادتين داخل جزيرة «هيسا» النوبية، الواقعة في المنطقة ما بين السد العالي وخزان أسوان، في حضور لفيف من أهالي النوبة، وفي مقدمتهم الشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بأسوان .