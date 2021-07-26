طرق بسيطة لستات البيوت لتنظيف السجاد.. منها «الخل والبصل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بقع وروائح كريهة تلتصق بالسجاد وتصبح أمرا غير مرغوب فيه خاصة مع صعوبة إزالتها والتخلص منها نهائيا، لذا تبقى الوسائل المستخدمة في إزالة بقع السجاد أمرا يشغل الكثير من السيدات، كما أنها تحتاج للوسائل البسيطة التي لا تكلفها الكثير من الأموال.

وعرضت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، بعض الوسائل التي يمكن لربات البيوت استخدمها بسهولة دون تكاليف عالية، وذلك وفقا لتجارب سيدات بيوت استخدمن هذه الطرق مع السجاد.

صودا الخبز

صودا الخبز أحد التجارب الناجحة التي اعتمدتها ربات البيوت في تنظيف السجاد بالمنازل والتخلص من الروائح الكريهة، فهو الحل البسيط الذي لجأن إليه.

ويمكن استخدام بيكربونات الصودا مع التهوية، وستزول الرائحة مع الوقت، أو يمكن استخدام صودا البيكربونات، ورشها فوق المنطقة المطلوب تنظيفها وتركها بضع ساعات، ثم تنظف السجادة بالمكنسة الكهربائية.

بلورات صود الخبز

استخدام بلورات صودا الخبز، ورشها على السجادة وتترك بين عشية وضحاها قبل تنظيفها في اليوم التالي.

الخل

نقع البقع بالخل بين عشية وضحاها سيقضي على الروائح الكريهة.

البصل

البصل هو أحد المنتجات المنزلية الأساسية التي يمكن أن تساعد في إزالة الروائح، ويمكن تقطيع بصلة بيضاء ووضعها على السجادة لتمتص الرائحة، وستفوح رائحة البصل في المكان ليوم واحدد لكنها ستزول بعد ذلك.