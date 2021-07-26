خناقة بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بسبب الأهلي: بيكسب بالتحكيم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة بسنت شوقي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو عبر حسابها بموقع «إنستجرام» ظهرت خلاله مع زوجها الفنان محمد فراج، وهما يشاهدان مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، ضمن مسابقة الدوري العام المصري، والتي انتهت أمس بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وظهر «فراج»، وهو جالس أمام شاشة التلفزيون ويشاهد المباراة رفقة زوجته في منزلهما، حيث دخلا الزوجان في «خناقة» وطلب «فراج»، منها أن تتابع المباراة دون أن تتحدث معه قائلًا: «طب خلاص متحرقيش دمنا بقى اسكتي»، لترد عليه زوجته بسنت شوقي قائلة: «يابني الأهلي بيكسب بالتحكيم معروفة».

وبحسب قناة الأهلي فإن الفنانة بسنت شوقي، هي ابنة شوقي عبدالشافي شقيق لاعب النادي الأهلي السابق عبدالعزيز عبدالشافي الشهير بـ«زيزو»، وحرص عمها على حضور عقد قرانها على الفنان محمد فراج داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن.

وقبل عامين أعلن الفنان محمد فراج خطبته على الفنانة بسنت شوقي، أثناء مشاركتهما في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019، وحرص حينها «فراج» على الظهور معها بالتزامن مع بدء مراسم المهرجان الذي يقام في مدينة الجونة بالغردقة إذ أنها شاركت في بطولة فيلم «لما بنتولد» الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان وقتها.

وعقد الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في شهر يونيو المنقضي قرانهما وأقيم في أحد كمبوندات مدينة الرحاب بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة من ضمنهم أحمد حلمي ومنى ذكي ويوسف الشريف وإنجي علاء ولقاء سويدان وحنان مطاوع وزوجها وجميلة عوض وعدد آخر من الفنانين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهد عقد قران الثنائي وحرص محمد فراج على مفاجأة جمهوره بنشر مقطع فيديو أثناء دخوله مكان الاحتفال على بسكلتة هو وزوجته على أنغام أغنية «حاجة غريبة» من فيلم «معبودة الجماهير» فى مشهد مشابه لما قدمته النجمة شادية مع عبدالحليم حافظ .