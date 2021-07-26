واقعة غريبة تحير أسرة سيدة بريطانية: الخواتم اختفت من صوابعها أثناء احتضارها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة وصادمة تعرضت لها أسرة في بريطانيا، بعدما اكتشفت اختفاء خاتمين من أصبعي والدتهم المسنة أثناء دخولها المستشفى الذي توفيت فيه حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وكشفت شبكة «سكاي نيوز» أمس الأحد، أن الحادثة التي حيرت رجال الشرطة البريطانية وأسرة السيدة المتوفاة حدثت في شهر يونيو الماضي في مقاطعة إسكس شرقي بريطانيا.

ودخلت السيدة البالغ عمرها أكثر من 80 عامًا إلى مستشفى «برومفيلد» لتتلقى العلاج فيه إثر إصابتها بوعكة صحية ووافتها المنية في المستشفى الواقع بالمقاطعة في الـ6 من يونيو الماضي بعد تسعة أيام من دخولها.

ووفقًا لـ الشبكة، كان أفراد الأسرة البريطانية يواجهون ألم فراق قريبتهم حين تفاجأوا بأن خاتمي الزفاف الخاصة بها اختفيا من أصابعها، أحدهما ذهبي والآخر مصنوع من الألماس.

ومن جانبها كشفت الشرطة البريطانية أن الخاتمين في أصبع السيدة لم ينزعا قبل وفاتها ومع ذلك لم تتمكن من العثور عليهما أو تفسير سبب اختفائهما.

وقال أحد المسؤولين بالشرطة البريطانية: «الخواتم كانت ذات قيمة عاطفية والأسرة في حالة ذهول متفهمة».

وأضاف: «الخواتم كانت تدل على أكثر الأوقات سعادة في حياة السيدة، لكن تلك الذكريات سلبت منها».

وفي سياق أخر آثارت مراهقة بريطانية حالة من الحيرة قبل شهور، عندما اكتشفت أنها حامل أثناء المخاض على الرغم من عدم توقف دورتها الشهرية وارتداء ملابسها الضيقة.

وتفاجئت «لإليشا فورد» البالغة من العمر 17 عاماً، حملها رغم أن بطنها ظل مشدوداً طوال 9 أشهر فترة الحمل، بينما كانت تمارس أنشطتها اليومية بشكل طبيعي دون مضاعفات ظهرت عليها، واعتادت خلال أشهر الحمل الخروج في نزهات كثيرة دون مواجهة أي مشكلة كما أجرت المراهقة أيضاً اختبارات حمل عدّة، بما في ذلك في اليوم الذي وضعت فيه طفلها، لكن النتيجة كانت دائماً تظهر سلبية.