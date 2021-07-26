متى يجب مراجعة المستشفى بعد لدغة الحشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وفقا للدكتورة آنا مكسيموفا، أخصائية المناعة والحساسية، قد تتطلب لدغة حتى أصغر الحشرات في بعض الحالات مراجعة المستشفى.

وتشير الأخصائية، في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن البعوض وذباب الخيل وغيرها من الحشرات مزعجة ولكنها لا تشكل خطورة على الصحة. ولكن هناك استثناءات، فعندما يحك الإنسان مكان اللدغة يمكن أن ينقل العدوى إلى نفسه، ما يتطلب مراجعة الطبيب قبل أن تسوء الحالة أكثر، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول، "قد ينقل الشخص عدوى غير متوقعة إلى جسمه عند حكه موضع اللدغة. لذلك إذا لاحظ الشخص أن مكان اللدغة لا يلتئم ويتشكل خراج أو تورم الأنسجة المحيطة بالمكان، فعليه مراجعة الطبيب المختص. كما يجب مراجعة الطبيب إذا كانت اللدغة في زاوية العين، وكذلك إذا تسببت اللدغة بالشعور بالاختناق أو ضيق التنفس وآلام في الصدر، فيجب أيضا مراجعة الطبيب".

وتضيف، لتجنب مثل هذه العواقب، يجب معالجة موضع اللدغة والامتناع عن حكه.

وتقول، "يجب استخدام ضمادات تبريد، إذا لم يكن في متناول اليد شيء آخر، ويمكن وضع كريم له خصائص مضادة للهستامين، أو مادة هلامية مبردة على مكان اللدغة".