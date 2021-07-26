إليسا تهاجم ريما رحباني ابنة «فيروز»: اللي أمه أسطورة مبيتصرفش كدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شنت المطربة اللبنانية إليسا، هجومًا على «ريما رحباني»، ابنة المطربة اللبنانية الكبيرة «فيروز» بسبب طريقتها في الحديث، والتي ترد بها على جمهور ومحبي الأسطورة اللبنانية على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفة إياها بأنها تسيئ لتاريخ والدتها الكبير.

ووجهت إليسا انتقادات لاذعة، خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة«تويتر» لـ نجلة فيروز ريما رحباني، حيث دونت:«فيروز للكل.. نهاد حداد أمها لريما بس فيروز أمنا كلنا.. طريقة ريما ما بتعنيني بس اللي أمه بتكون أسطورة ما بيقدر يتصرف بهالطريقة كرمال تاريخها وصورتها».

وقبل أيام طلت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بعدما شاركت ابنتها ريما الصورة مع متابعيها وتفاعل معها جمهور «جارة القمر» من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، حيث طلت الفنانة فيروز في ظهور استثنائي بصورة «سيلفي»، لتسعد محبيها الذين طال اشتياقهم لها بعد سنوات طويلة من الاحتجاب.

وكان ظهور فيروز الأخير مع نجلتها ريما رحباني، الأول بعد غياب حيث ظهرت السيدة فيروز في سبتمبر الماضي في مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى لبنان، ليقلدها وسام «جوقة الشرف» الفرنسي، الذي تزين باسم «جارة القمر».

وابتعدت فيروز عن الأضواء ووسائل الإعلام منذ فترة طويلة كما أنها توقفت عن الغناء قبل سنوات بعد أخر ألبوم غنائي لها وصدر عام 2018 وبالرغم من ذلك لم ينقطع المد الفيروزي حيث ظلت حاضرة في كل وقت، في الصباحات الرائقة مع فناجين القهوة، وفي الأمسيات الغائمة، مع ميلاد كل حب جديد ومع كل فراق، حاضرة في الأعياد وفي الانهزامات والانكسارت، في دفء الوطن وبرودة الغربة، في بيروت والإسكندرية وبغداد، وفلسطين وكندا، ولاتزال تصدح في كل بقاع الأرض.

وكان آخر حفل غنائي لفيروز في عام 2011، وبعدها غابت عن جمهورها الذي كان يذهب يحضر حفلاتها في لبنان قادمًا من كل حدب وصوب، بينما كانت حفلتها الأخيرة على مسرح «البلاتيا» في جونية بساحل كسروان اللبناني.