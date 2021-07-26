الامارات | الشرطة الألمانية تطارد ثعباناً طوله 3 أمتار

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تطارد ثعباناً طوله 3 أمتار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث الشرطة في بلدة هالدينسليبن شرق ألمانيا عن ثعبان كبير من سلالة الأصلة، طوله ثلاثة أمتار، صار طليقاً بعد هروبه من مالكه.

وقال مسؤولون، أمس، إن الثعبان مفقود منذ السبت، ويفترض أنه لايزال طليقاً في المدينة. ووفقاً لما ورد، فإن الثعبان أخضر اللون، ويجب على أي شخص يراه أن يبتعد بالتأكيد، ويتصل بالسلطات المسؤولة. وكان مالك الثعبان يتلقى العلاج الطبي عندما هرب الحيوان، على الأرجح.

ومن بين أفكار أخرى، اقترحت خدمة إنقاذ الحيوانات تبريد الثعبان باستخدام طفاية حريق تحتوي على ثاني أكسيد الكربون، حسبما قال متحدث باسم المدينة.

وتعيش ثعابين الأصلة عادة في إفريقيا وآسيا وأستراليا، وتفتك بفرائسها عبر الالتفاف بجسمها حولها، واعتصارها.

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