صديقة الطبيبة المقتولة على يد زوجها تكشف عن نصائحها لها: «قالتلي رضا جوزك أهم حاجة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت صديقة الطبيبة ياسمين التي قتلت على يد زوجها قبل أيام، عن آخر محادثة بينهما على تطبيق «ماسنجر»، حيث تلقت منها نصائح قبل زفافها بأيام تخص حياتها الزوجية والأسرية ونصحتها بأن تتحلى بالصبر مع زوجها.

ونشرت صديقة الطبيبة ياسمين، وهي طبيبة أسنان تدعى «سامية»، مجموعة من صور آخر محادثة بينهما ودونت عليها: «دى ياسمينة القلب وحبيبتى قبل فرحى بكام يوم لما كنت ببارك لها على إن ربنا قومها بالسلامة في ولادتها الأولى، كانت بتنصحني بتقولي متحكيش كل اللى يحصل بينك وبين جوزك لأهلك».

صديقة الضحية: كانت بتقولي أهم حاجة ترضي جوزك

وتابعت: «أكيد يا حبيبتي فى كتير محكيتيهوش يا ياسمين، وكانت بتقولى خليكي صبورة ومتخليش حاجة مضايقاكى فى علاقتك ببنتك.. ولما كنت في حالة مش كويسة بعد ولادتي كانت بتقولي حافظي على علاقتك بجوزك وأهم حاجة ترضيه هو».

وواصلت: «قد ايه كانت صبورة ونقية وجميلة يا حبيبتي مع واحد سفاح وابن عيلة ميستاهلوش شعراية منك ولا واحد من عشرة من طيبة قلبك وصبرك عليهم يا حبيبتي.. في الجنة يا ياسمين، أكيد إللي زيك مكانهم الجنة مش الدنيا خالص يا حبيبتي».

مقتل طبيبة يهز مواقع التواصل الاجتماعي

وكان أثار مقتل طبيبة تدعى ياسمين على يد زوجها حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، مصحوبا بتعليقات مؤثرة لما لاقته الطبيبة من مصير مأساوي على يد زوجها، الذي مزّق جسدها بـ11 طعنة بعد مشادة بينهما، في جريمة هزت المجتمع وأشعلت نيران الغضب به، لإقدام طبيب الأسنان على قتل زوجته أمام أطفالهما الثلاثة، ولم يتجاوز أكبرهما عامه الثاني.

ويذكر أن آخر ما نشرته الطبيبة ضحية زوجها على حسابها بـ«فيس بوك»، هو دعاء ليلة عيد الأضحى حيث دوّنت: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك وإن لم نكن بين الحجاج ملبين.. لبيك طاعة وحبًا لبيك وإن فاضت الذنوب.. لبيك وإن قست القلوب.. لبيك وإنا تائبون نادمون.. لبيك إنا متعبون.. اجبرنا كأننا لم نر حزنًا قط.. اجبرنا وكأننا لم تنكسر خواطرنا يومًا».