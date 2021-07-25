القصة الكاملة لهجوم فجر السعيد على سمية الخشاب: «محدش بيعمل اللي بتعمليه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من حين لآخر اعتادت الفنانة سمية الخشاب مشاركة متابعيها بأحدث صورها ولقطات من حياتها الخاصة عبر حساباتها على «السوشيال ميديا»، من بينهما تطبيق «سناب شات»، لكن موقف مفاجئ لاقته الفنانة من الإعلامية فجر السعيد، التي قررت مهاجماتها بسبب نشر «سمية» لصورها بشكل مستمر.

وفي خطوة مفاجئة، نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مقطع فيديو للفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، ووصفتها بأنها تستخدمه كـ«مراية» فقط، ولا تقدم أي محتوى هادف.

فجر السعيد: تعتقد السناب «مراية».. كل شوية تبص على نفسها

وعلقت «السعيد» على مقطع الفيديو قائلة: «الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدًا عن التمثيل».

وتابعت الإعلامية الكويتية: «اكتشفت بأن هناك misunderstanding قوي عندها عن فكرة السناب أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة.. شعري حلو.. بعرف أعمل بوز البطه ولا لأ.. لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط السناب شات برنامج #social_lif يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي ياسميّه حتى الفاشنستات مبيعملوش اللي إنتي بتعمليه… ليه بس كده.. مين اللي فهمك السناب غلط».

واستطردت «فجر»: «الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعمليه وبينوعوا… يوم يتصوروا ويوم يعرضوا ملابس ويوم يعلموا الناس ازاي تحط مكياج ويوم ياخذوا الناس معاهم جولة في المطاعم ومنيو الأكل وأيام كثيرة بيتكلموا.. مثلاً يتخانقوا مع بعضهم أو يلقحوا على بعض بالكلام وكله في إطار التنويع وsocial_lif.. مو معقوله حبيبتي كل السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب سمية وهم بيرقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكسر من الطرب وجمال ودلع سمية أسبوع اتابعك ماشفت إلا عيون سمية وشفايف سميه وشعر سمية.. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم صعبة.. بلوك».

انقلبت الآية على فجر السعيد

ورغم حالة الهجوم التي دشنتها الإعلامية فجر السعيد، على الفنانة سمية الخشاب، إلا أنه أثير حالة من الجدل والاختلاف، فجاءت تعليقات متابعيها: «معلش مع احترامي لرأيك مع أنه ميفرقش معايا بس هي فاتحة السناب على باقه حضرتك ولا لاقطه نت من روتر بيتكم.. والله لو شايفة أنها مش بتقدم محتوى مفيد بالنسبالك تقدرى بكل سهولة زي ما بدأتى تتابعيها من باب فضولك تبطلي تتابعيها».