عبير صبري تثير إعجاب متابعيها في أحدث جلسة تصوير.. «طبق فاكهة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وأثارت تفاعل بين متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالصور.

وظهرت «عبير» ببنطلون أزرق واسع و«توب» مطبوع عليهم رسومات فاكهة، مع وضع المكياج المناسب، وجاءت جلسة التصوير بعدسة باسم رمضان، واهتم بإطلالتها مصفف الشعر هيثم دهب، وكريم حنفي للمكياج.

وتفاعل معها المتابعين في التعليقات على الصور: «يا حلاوتك.. العشق كله.. عود البطل.. إيه الحلاوة دي يا قمر.. الكراش بتاعتي من حقها تتدلع.. طبق فروت سلاد».

عبير صبري.. المادة الخام للستات

واعتادت الفنانة عبير صبري، مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بأحدث جلسات التصوير التي تخضع لها، وكان آخرها أيضًا ظهورها وهي مرتدية فستان طويل وذيل دون أكتاف، وتفاعل معها متابعيها من أصدقائها بالوسط الفني وجمهورها بالتعليق لها على إطلالتها الجديدة.

وقبل فترة تصدرت الفنانة عبير صبري، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الجذابة في عيد ميلادها وتداولت صورة كبيرة لها مدون عليها «المادة الخام للستات».

وتعود الجملة إلى شهر مايو الماضي، تحديدًا خلال عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل «خيانة عهد» في مشهد جمع بين الفنانة عبير صبري، وخالد سرحان الذي قام بدور زوجها حيناها، بعدما وجه لها سؤالًا مستنكرًا: «أنتي فاكرة نفسك ست»، لترد عليه قائلة: «ده أنا المادة الخام للستات».

وفي مقابلة إعلامية سابقة أجرتها الفنانة عن دورها في المسلسل، تحدث زوجها الدكتور أيمن البياع عنها، وعن فنها وأدوارها، قائلًا: «حقيقي هي المادة الخام للستات».