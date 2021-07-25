6 أشياء مهمة انتبه إليها أثناء شراء ملابس جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يكون التسوق لشراء الملابس نشاطًا مفيدًا ومريحًا أو تجربة شاقة، وحتى لا تصاب بخيبة أمل في مشترياتك، عليك توخي الحذر والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة أثناء شراء الملابس الجديدة، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- مرونة الحذاء وعرضه:

تبدو العديد من الأحذية في السوق عصرية، لكنها ليست جيدة لقدميك، لذا عند شراء الأحذية، حاول ثنيها ولفها للتحقق من مرونتها، ويجب عند تجربة الحذاء، المشي على الأسطح الصلبة وإذا لم تتمكن من تحريك أصابع قدميك على الإطلاق، فإن الأحذية ضيقة جدًا.

2- تتطابق الأنماط:

في الملابس عالية الجودة، يجب أن تتطابق الأنماط (خطوط منقوشة أو أفقية) عند اللحامات والأكمام، وغالبًا ما يتخطى مصنعو الملابس الرخيصة هذه التفاصيل للحفاظ على التكاليف في متناول الجميع لأن المطابقة غالبًا ما تعني الاستغناء عن قطع الملابس الفردية، ومع ذلك، يمكن المبالغة في عدم التطابق لإعطاء الملابس مظهرًا غريب الأطوار.

3- الطول المثالي للجينز:

بالنسبة للنساء، يعتمد الاختيار على نوع الجينز مع البنطال الكاحل يجب وضع الحافة فوق عظم الكاحل مباشرةً، كما يجب أن يوفر الجينز الضيق مظهرًا نظيفًا بطول الكاحل؛ ويجب أن يغطي الجينز المستقيم الجزء العلوي من قدميك، وعند اختيار الجينز للرجال، اختر الجينز الطويل بما يكفي لتغطية الجوارب ولكنه قصير بما يكفي لعدم تغطية الحذاء.

4- جودة النسيج:

يجب التحقق دائمًا من الملصق على الرغم من أن النسيج الصناعي أرخص وغالبًا ما يكون ممزوجًا بالمواد الطبيعية، إلا أنه لا يدوم كما يفعل النسيج الطبيعي مع الغسيل المتكرر، لذا ارفع القماش للضوء لتقدير وزنه وكثافة النسيج.

5- لا تثق بالمقاس الموجود على الملصق:

على الرغم من استخدام مخطط تحجيم قياسي في الماضي، يبدو أن معظم العلامات التجارية اليوم تطور نظام تحجيم خاص بها، ووفقًا للبحث، فإن الفستان مقاس 8 اليوم هو تقريبًا نفس حجم الفستان مقاس 16 في عام 1958، لذلك، يجب عليك دائمًا تجربة مقاسات مختلفة واختيار الفستان الأنسب.

6- اختيار الملابس المريحة أثناء التسوق:

إذا كنت ستشتري أحذية، فارتدي زوجًا يمكنك ارتداؤه وخلعه بسهولة، وبشكل عام، اختر ملابس مريحة لرحلة التسوق الخاصة بك.