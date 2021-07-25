احذر "القاتل الصامت" في جسمك دون أن تدري.. تجنب هذه الأخطاء ضروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

كلما ارتفع ضغط الدم زادت مخاطر تضرر القلب والأوعية الدموية في أعضاء رئيسية مثل الدماغ والكُلى، وهو من أكثر مسببات أمراض القلب والسكتات الدماغية التي يمكن الوقاية منها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فتشهد البلدان المنخفضة الدخل أعلى معدلات انتشار الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفي الإقليم الإفريقي تشير التقديرات إلى أن أكثر من 30% من البالغين في العدد من البلدان مصابون بارتفاع ضغط الدم.

ولهذا يٌطلق عليه اسم "القاتل الصامت"، لأن معظم الأشخاص الذين يعانون منه ليس لديهم أي أعراض.

ولتجب تلك المشاكل أورد موقع "eatthis"، مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها البعض ترفع ضغط الدم.

1- لا تعرف أرقامك:

إذا لم تقم بفحص ضغط الدم، فلن تعرف ما إذا كانت هناك مشكلة محتملة، حيث تظهر البيانات الطبية أن ملايين الأشخاص لا يدركون أنهم مصابون، فمثلا في أمريكا لا يعرف 13 مليون شخص أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفق بيانات المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية، وبالتالي لا يغيرون نمط الحياة أو تناول الأدوية للمساعدة في السيطرة عليه.

2- لا تعرف ماذا تعني هذه الأرقام:

حسنا، لقد قمت بفحص ضغط الدم، ولكن ماذا يعني 130/90؟

هذا يعني أنك ربما أصبت بارتفاع ضغط الدم ولديك الآن سبب لاستشارة طبيبك، يشير الرقم العلوي إلى الضغط الانقباضي، وهو الضغط في الأوعية الدموية عندما ينبض قلبك أو يضخ، ويمثل الرقم السفلي أو الانبساطي الضغط عندما يرتاح قلبك ويمتلئ بالدم، وتقول الإرشادات الرسمية إن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80.

3- لا تذهب إلى الحمام بما فيه الكفاية:

يرتفع ضغط الدم مع امتلاء المثانة، لذا يعتبر من المهم تفريغ المثانة قبل قياس ضغط الدم للحصول على القراءة الأكثر دقة.

4- تناول الطعام في المساء:

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، ولكن حتى تناول عشاء كبير في المساء يمكن أن يفعل ذلك أيضا، حيث إن استهلاك 30٪ أو أكثر من السعرات الحرارية في اليوم بعد الساعة 6 مساء، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 23٪، وفقا لدراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA).

5- عدم تنظيف الأسنان بالخيط:

الخيط يمنع أمراض اللثة والتي ترتبط بارتفاع ضغط الدم، ووفقا لتحليل لـ81 دراسة من 26 دولة تم نشرها في أبحاث القلب والأوعية الدموية، وهي مجلة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، ربطت أمراض اللثة المعتدلة بزيادة 22٪ في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

في حين ارتبط التهاب اللثة الشديد بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 49٪، وكان متوسطضغط الدم الانقباضي أعلى لدى مرضى الدراسة الذين يعانون من أمراض اللثة.

6- نادرا ما تخرج:

تشير دراسة في مجلة American American Association أنه أثناء تنفيذ الحجر الصحي والبقاء داخل منزلك لحمايتك من الإصابة بكورونا، أدى ذلك إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم، بسبب نقص التعرض لضوء الشمس وهو الذي يعزز ضغط الدم.

وحلل الباحثون 46 مليون قراءات ضغط الدم من 342000 مريض في 2200 عيادة غسيل الكلى ووجدوا أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي.

7- إهمال تناول كمية كافية من الماء:

ثبت أن شرب الماء يعزز التمثيل الغذائي ويساعد في تنظيم ضغط الدم قليلا، ويمكن للجفاف أيضا أن يرفع ضغط الدم.

ووجدت دراسة في مجلة Sports Medicine أن فقدان ماء الجسم الحاد (نقص الجفاف) بسبب التعرق يمكن أن يعطل الوظيفة المناسبة لبطانة الأوعية الدموية، ما يضعف تنظيم ضغط الدم، ووجدت الدراسة أن حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يعيق تدفق الدم ويزيد من نبض القلب.

8- تناول الإيبوبروفين كل يوم:

ربما تتناوله بانتظام لتهدئة آلام أسفل الظهر أو التهاب المفاصل في الفخذين أو الركبتين، حيث تقلل الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين والنابروكسين الألم والالتهاب، ولكنها يمكن أن تسبب أيضا ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في احتفاظ الجسم بالسوائل والصوديوم، ويمكن أن تؤثر على وظيفة الكليتين، ما يرفع ضغط الدم.

9- الإصابة بالبرد:

مزيلات الاحتقان تعمل عن طريق تضييق الأوعية الدموية في أنفك، ما يجعلها أقل تورما ليسهل التنفس، المشكلة هي أن انقباض الأوعية الدموية يزيد من صعوبة تدفق الدم عبرها، وبالتالي يتسبب في رفع ضغط الدم، لذا تحقق من أدوية البرد والحساسية وتجنب مزيلات الاحتقان مثل السودوإيفيدرين (سودافيد) وفينيليفرين (نيو-سينيفرين)، ويجب استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية والمكملات الغذائية التي يمكن أن ترفع ضغط الدم أو تقلل من فعالية الأدوية التي قد تتناولها للتحكم ارتفاع ضغط الدم.

10- البقاء مستيقظا حتى وقت متأخر:

عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم خلال الليل وفي اليوم التالي، وفقا لتقارير الباحثين في جامعة أريزونا في مجلة الطب النفسي.

11- تناول وجبة مليئة بالصوديوم:

عادة ما تكون وجبات المطاعم مليئة بالملح، حيث يؤدي الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالسوائل، ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.