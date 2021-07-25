في الطقس الحار.. تناول هذه الأطعمة للتخفيف من حدة الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يشعر الأشخاص بالتعب والإرهاق وفقدان الطاقة، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الجسم إلى العديد من الأطعمة التي تساعد في الشعور بالانتعاش والترطيب، نستعرضها لكم وفق ما نشره موقع "active".

1-البطيخ:

يتكون من 90٪ من الماء، ويعتبر وجبة خفيفة مثالية، ويعد من أفضل الأشياء التي يمكنك تناولها في الحر الشديد.

2- التوت:

يحتوي التوت على ما يصل إلى 92 في المائة من الماء وهي غنية بالأنثوسيانين، ما يمنحه ألوانه العميقة ويقلل من التهاب ما بعد التمرين وآلام المفاصل.

3- البقوليات:

أثناء الطهي، تمتص الحبوب مثل الكينوا والأرز ودقيق الشوفان الماء الذي يمتصه جسمك أثناء الهضم، كما أن الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان تمتص الكوليسترول أيضًا.

4- الفلفل الحلو:

يحتوي على 92 في المائة من الماء، لذا فهو يعد من بين أكثر الخضروات ترطيبًا، كما أنه مليئة بفيتامينات C إذ تحتوي حبة فلفل أحمر على 253٪ من القيمة اليومية.

5- الخس:

يحتوي على 96 في المائة من الماء، ونسبة من الألياف الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في ترطيب الجسم، لذا فهو يعد مصدرًا ممتازًا للسوائل.

6- الخيار:

غني بالمياه مثل الخس، كما تحتوي قشرته على مادة السيليكا التي تعزز مرونة المفاصل والجلد والأظافر.

7-الكرفس:

يحتوي على 95 في المائة من الماء ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالألياف، وكلاهما يمكن أن يساعد في إدارة السعرات الحرارية.