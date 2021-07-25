لماذا تشعر بألم في الساق بعد تناول المانجو؟.. البوتاسيوم السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

المانجو هي الفاكهة الأكثر انتشارًا في فصل الصيف، وتتمتع بشعبية كبيرة عن باقي فواكه الموسم نظرًا لمذاقها الشهي بأنواعها المختلفة والمتعددة، كما أنها من الفواكه التي ترطب الجسم بعد تعرضه للحرارة المرتفعة، وتعوضه عن الحريرات المفقودة.

لكن، في الوقت ذاته، الإفراط من تناول المانجو يكون له أضرار على الجسم إذ تؤدي إلى الشعور بألم في الساق، والسبب في ذلك، لأن المانجو تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، الذي على الرغم من أهمتيه للجسم، إلاّ أن الإفراط في تناول المانجو يؤدي إلى الحصول على نسبة أعلى من المعدل الطبيعي منه، وفرط البوتاسيوم في الدم يسبب حدوث تقلصات عضلية مؤلمة، بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

والتشنج العضلي هو بمثابة تقلص عضلة بشكل لا إرادي، مثل متقلصة عضلات الذراعين والساقين، ثم استرخائها، وعادة ما يصيب جزءًا من عضلة واحدة أو كلها أو مجموعة من العضلات التي تعمل معًا بشكل عام.

وربما تزداد فرص التعرض للتشنج العضلي أثناء الليل، لكن مع التوقف عن تناول كمية كبيرة من المانجو خلال اليوم تقل فرص التعرض لذلك.

المانجو تساعد في خسارة الوزن

وفي دراسة سابقة، تحدثت عن أن المانجو تعمل على خسارة الوزن الزائد، لأنها تحتوي على الألياف التي تساهم في عملية فقدان الوزن من خلال زيادة الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، ما يقلل الإحساس بالحاجة إلى تناول الطعام واكتساب المزيد من السعرات الحرارية.

وتساعد المانجو على تقليل امتصاص الكربوهيدرات والدهون بالجسم، ما يسهل فقدان الوزن بسرعة، فضلًا عن الأحماض التي تعمل على الوقاية من زيادة الوزن من جديد.

كما تعمل المانجو على تنقية الجسم وطرد السموم منه، كما يعمل الليكوبين الموجود بها، الذي يعد واحدًا من مضادات الأكسسدة، على تعزيز فرص فقدان الوزن، ولا سيما دهون البطن.