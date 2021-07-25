«السعادة قرار».. محمد وسلمي يحولان الشقة إلى مصيف: حوض سباحة وبطيخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للزوجين محمد وسلمى، بعد ظهورهما داخل حوض سباحة صغير في صالة الشقة، إذ نشرا المقطع عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد الثنائي على تقديم محتوى ترفيهي ساخر على القناة الرسمية الخاصة بهما بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكذلك تطبيق «تيك توك».

وظهر الزوجان خلال مقطع الفيديو المثير للجدل رفقة أطفالهما داخل «حوض سباحة» صغير، ويتناولون البطيخ للتغلب على ارتفاع حرارة الجو، على أنغام أغنية للفنانة أمال ماهر، كما ظهرت الزوجة وهي ممسكة بمايك وتغني.

وعلى الفور تفاعل عدد من متابعي الزوجين محمد وسلمى على موقع التواصل الاجتماعي بتعليقاتهم ومنها: «دول قاعدين في المالديف بس بتاع أم حسنية بتاعة السمك الزفر اللي بتحطه في الطشت ده».. «مش عيب انك تعمل كده في بيتك وتسعد نفسك بنفسك بس العيب إنك تضحك الناس عليك».. السعادة قرار وليست إمكانيات».

واعتاد الزوجين محمد وسلمى على تصوير محتوى مثير للجدل عبر قناتهما بموقع «يوتيوب» وأطلقوا عليها «يوميات محمد وسلمى».

«أم نور» تثير الجدل بسبب الكفتة

وفي سياق متصل، أثارت سيدة تُدعى «أم نور» حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بسبب استغلال منزلها في تصوير فيديوهات وتحميلها على حسابها بتطبيق «تيك توك» ولاقت الفيديوهات انتقادات واسعة بسبب المحتوى البصري الذي تقدمه، من داخل غرفة نومها، حيث تقوم بتوثيقه بكاميرا الهاتف، ثم نشره على نطاق واسع.

وظهرت «أم نور» وهي ترتدي عباءة سوداء وطرحة، وتضع في إحدى غرف منزلها بوتاجاز مسطح واضعة إياه على إحدى الكراسي الخشبية، وتوثق اعدادها أطباق من الكفتة المقلية في الزيت مطلقة عليها لقب «كفتة أوضة النوم».