صور حفل عيد ميلاد منة شلبي بعامها الـ39.. ومتابعون: «مين قدك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الـ39، وسط الأصدقاء وعدد من زملاء الوسط الفني، إذ شارك المخرج الشاب محمد شاهين متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا من الحفل.

وظهرت «منة» وهي مرتدية فستان أصفر طويل، وفوق رأسها «طوق» مزين بعامها الجديد الـ39، وتفاعل معها المتابعين في التعليقات: «القمر والله.. كل سنة وأنتي دايمًا جميلة يا منة.. عيد ميلاد الفتاة.. يا بختك يا عم مين قدك».

كانت الفنانة ريهام عبدالغفور هنأت صديقتها الفنانة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت «ريهام»: «بحبك يا صاحبي من وأنا لسه بحبي كل سنة وانتي طيبة وناجحه وشاطرة وحقيقه وبدر منور».

آخر أعمال منة شلبي

يذكر أن حققت الفنانة منة شلبي نجاحًا كبيرًا بعرض مسلسلها «ليه لأ 2»، الذي ناقش قضية «كفالة الأطفال من دور الأيتام والملاجئ»، وشاركها في بطولته كلا من أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، تامر نبيل، دنيا ماهر، يارا جبران، ريم حجاب، منى أحمد زاهر، أشجى خالد، سمير جوهر، لمياء جعفر، إيناس الفلال، نجلاء يونس، أمير شاهين، فراس عيد، إنجي علي، برديس عرفة، محمود حجاج، إيناس حسن، أسماء فوزي، يوسف حازم، يوسف فرج، ومن تأليف مريم نعوم، دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وفي سياق متصل، تشارك «منة» في بطولة فيلم «الجريمة» مع محمد الشرنوبي، حجاج عبدالعظيم، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، ناردين فرج ومن تأليف أمين جمال وإخراج شريف عرفة.