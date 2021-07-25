احذري هذه الملابس تجعلك تبدين أقصر وبوزن زائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

للملابس القدرة على تغيير شكل الشخص تماما، فيمكن أن تجعلك تظهرين أقصر أو بوزن زائد والعكس صحيح.

ومن ضمن الأشياء التي تجعلك تظهرين أقصر من طولك الأساسي هي:

الخطوط الأفقية:

تعمل الخطوط الأفقية أي الملابس المقلمة على الخداع البصري فقد تجعل الشخص يبدو أقصر من طوله، وفق ما أورد موقع "popxo".

التونيك فوق الركبة:

يجعلك تبدي أقصر من طولك بعدة سنتيمترات، فاختاري دائما أن يكون طوله في مستوى ذراعك المفرود أثناء الوقوف.

التنانير متوسطة الطول:

تجعلك التنورة متوسطة الطول تبدين أقصر من طولك الأساسي، فإذا كنتي من قصار القامة تجنبي ارتدائها، وجربي التنانير عالية الخصر مع الكعب العالي

الحقائب الكبيرة:

إذا كنتي من قصار القامة ابتعدي عن ارتداء الحقائب الكبيرة؛ فهي توجه الأنظار إلى قصر طولك، فاختاري الحقائب المناسبة لطولك ومن أكثر الموديلات المناسبة لكي هي الباك باج.

الأحذية الضخمة:

ارتداء الأحذية الضخمة تجعلك تبدو أقصر، نعم هي تعطيكي وزنا إضافي، ولكنها بشكل عام تجعلكي قصيرة، حاولي أن ترتدي الأحذية المكشوفة من الأمام.

الأحزمة العريضة

وضع حزام عريض على الخصو يأخذ من طولك، فاختاري الأحزمة الرفيعه.

ومن الأشياء التي تجعلك تبدو بوزن زائد:

الجينز الضيق:

عندما تختار الجينز الضيق توقعي نفسك في خطأ الظهور بالوزن الزائد، لذا اختار بنطلون ستريت أو وايد ليج حتى تبدي بوزنك الطبيعي.

الملابس الضيقة:

يمكن أن تشوه مظهرك، بالإضافة إلى إبراز كل عيوب جسدك سواء كبيرة أو صغيرة.

النقشات والرسومات:

الطباعات والنقشات والرسومات الضخمة يمكن أن تزيد من وزنك ظاهريا، لأنها تضيف للجسم أبعاد مختلفة عن الحقيقية.

ارتداء الملابس غير المناسبة أسفل ملابس الخروج:

تختار الكثير من الفتيات ارتداء ملابس غير مناسبة أسفل ملابس الخروج مثل السراويل والتيشرتات السميكة، أو حمالة صدر تبرز دهون الظهر.