كيف تنسّقين اللون الأخضر في إطلالاتك كما فعلت كارلا حداد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً - لفتت مقدمّة البرامج كارلا حداد أنظار متابعيها على انستغرام بخياراتها الجريئة والفريدة التي تختارها بما يتناسب مع شكل جسمها وقوامها الرشيق. إلا أن الجميع لاحظ عشق كارلا للون الأخضر بحيث رأيناها تدخله إلى إطلالاتها بأساليب متنوّعة.



إطلالة كاملة بالأخضر

كارلا حداد -الصورة من حسابها على انستغرام



في هذه الإطلالة اختارت كارلا فستاناً باللون الأخضر المطبّع برسوم ناعمة باللون الأبيض نسّقت معه حقيبة باللون الأخضر الفاتحة مصنوعة من الجلد الطبيعي من علامة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta وانتعلت معه صندلاً باللون الأخضر أيضاً.

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إطلالة بالسروال الأخضر

كارلا حداد -الصورة من حسابها على انستغرام



من المعروف عن كارلا حداد جرأتها في اختيار الألوان القويّة وتنسيقها في إطلالة واحدة. وفي هذه الإطلالة اختارت توب باللون البرتقالي مع سروال باللون الأخضر الفاتح بدرجته الباستيلية وزيّنت إطلالتها بحقيبة برتقالية وحذاء باللون الزهري، فاستطاعت أن تجمع ألوان مختلفة بشكل أنيق ولافت.





إطلالة بالبليزر الخضراء

كارلا حداد -الصورة من حسابها على انستغرام



أسلوب سبور-شيك اعتمدته كارلا في هذه الإطلالة فارتدت سروالاً من الجينز بقصّة ضيّقة تصل إلى ما فوق الكاحلين، ونسّقت معه توب قطنية باللون الأبيض مع سترة بليزر باللون الأخضر الحيوي. أما الحقيبة فاختارتها من الجلد باللون البني الداكن وانتعلت صندلاً من جلد النمر.



إطلالة بالصندل الأخضر

كارلا حداد -الصورة من حسابها على انستغرام



خلال تصويرها حملة إعلانية ، انتعلت كارلا حذاء بكعب عالي مصنوع من الجلد باللون الأخضر مع الجمبسوت المطبّع. وقد كانت إطلالتها لافتة وجريئة، خاصة أنها لم تنتعل حذاء رياضياً ينسجم مع روح الإطلالة، بل لجأت إلى اللون الأخضر مجدّداً واختارت صندلاً بلونه.

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إطلالة بحقيبة خضراء

كارلا حداد -الصورة من حسابها على انستغرام



مجدّداً تثبت كا رلا أنها تملك الجرأة الكافية على اختيار ألوان قويّة وصارخة. فارتدت سروالاً من المخمل باللون البرتقالي مع توب بيضاء مصنوعة من الكروشيه وانتعلت حذاء شفافاً. إلا ان اللون الأخضر لم يغب عن خياراتها حيث حملت حقيبة من الجلد الأسود من علامة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.