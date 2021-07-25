لانا الساحلي تتألق بأفخم الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً - استطاعت مدوّنة الموضة لانا الساحلي أن تتصدّر لائحة الفاشينيستا العربيات الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بفضل أناقتها اللافتة وقدرتها على اختيار التنسيقات التي تناسب شخصيتها وحضورها. وفي جولة على حساب لانا الساحلي على الانستغرام، لفتتنا أحدث إطلالاتها التي اختارت فيها أزياء بتصاميم فاخرة وفخمة.



إطلالة من ديور Dior

الصورة من حسابها على انستغرام



اختارت لانا إطلالة كاملة من توقيع دار ديور Dior الفرنسية، فارتدت فستاناً باللون الأزرق وبطبعات الفهد مكشوف الظهر ويزيّنه حزام رفيع من قماش الفستان. ونسّقت مع إطلالتها حقيبة ميني من العلامة نفسها مصنوعة من الجلد باللون الزهري.

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إطلالة من حسين بظاظا Hussein Bazaza

الصورة من حسابها على انستغرام



من توقيع المصمّم اللبناني الشاب حسين بظاظا Hussein Bazaza اختارت لانا قفطاناً من قماش الشيفون مطرّزاً بالكامل بأوراق شجر من المخمل الملوّن. وزادت لانا من فخامة إطلالتها من خلال أقراط متدليّة مصنوعة من الذهب الأبيض والماس من توقيع دار طبّاع Tabbah للمجوهرات.

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إطلالة من برادا Prada

الصورة من حسابها على انستغرام

بأسلوب كلاسيكي لا يخلو من اللمسات الأنثوية تألقت لانا بإطلالة كاملة من توقيع دار برادا Prada مؤلفة من تنورة سوداء طويلة مع قميص أبيض كلاسيكي وحملت حقيبة مصنوعة من الجلد الأسود من العلامة نفسها وانتعلت حذاء بتصميم لافت وكعب متوسط الطول.



إطلالتان من إيلي صعب Elid Saab

الصورة من حسابها على انستغرام



بمناسبة عقد قران شقيقتها، اختارت لانا الساحلي إطلالتين من المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab. الإطلالات الأولى كانت عبارة عن جمبسوت باللون العاجي مرفق بكاب طويل ومزيّن بالشراشيب المرصّعة بحبيبات اللؤلؤ.

الصورة من حسابها على انستغرام



أما الإطلالة الثانية فكانت هذا الفستان باللون الأخضر الفاتح ذات القصّة القصيرة من الأمام والذيل المتوسّط الطول من الخلف، انتعلت معه صندلاً باللون الذهبي واختارت مجوهرات من دار طبّاع Tabbah.