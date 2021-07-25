10 إطلالات أنيقة من النجمة جيما تشان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:54 مساءً - درست الحقوق في جامعة هارفارد ولكن الصدفة قادتها الى التمثيل وفتح لها دورها في فيلم crazy rich Asians الذي فاز بعدة جوائز أوسكار باب الشهرة العالمية، ولكنها عرفت قبل ذلك كله بكونها فاشينيستا بفضل براعتها في تنسيق أزيائها بطريقة ملفتة للنظر. إطلالاتها الساحرة في مهرجان كانّ السينمائي الأخير فتح أمامها أبواب الشهرة وتسابق المصممون في إلباسها، لذا اخترنا لك أبرز إطلالاتها الأيقونية التي اختالت فيها مؤخراً، وسنستعرضها الخليج 365 على الشكل التالي:

الصورة من موقع ريد كاربيت فاشون أووردز الإلكتروني

النجمة جيما تشان تتألق في زي ميتاليكي من رالف أند روسو خلال افتتاح فيلم كابتن مارفل

الصورة من موقع بوب شوغر البريطاني الالكتروني

سنستعرض أبرز 10 إطلالات للنجمة على الشكل التالي:

1- بدت جيما تشان متألقة بفستان باللون العسلي المزدان بصف من الأزرار والمبطن بقماش حريري عاجي يبدو من الأسفل وهو اللوك لذي تألقت فيه في آخر إطلالاتها بعد انتهاء مهرجان كان السينمائي. الفستان من ماركة هيليسي والحذاء البيج من جيمي تشو.

الصورة من موقع ريد كاربيت فاشون أووردز الإلكتروني

2- وضمن مهرجان كان السينمائي تألقت جيما تشان بزي يتألف من كروب توب ذهبي وتنورة من الحرير العاجي الضيق من تصميم فالنتينو. وتوجت إطلالتها بأحمر شفاه أحمر تناقض مع بياض بشرتها.

الصورة من موقع ريد كاربيت فاشون أووردز الإلكتروني

3- وفي كان أطلت جيما تشان وسحرت الحضور ومواقع التواصل فاعتبرت انها الإطلالة الأجمل من المهرجان حسب مواقع التواصل الاجتماعي فلقد ارتدت فستاناً طويلاً من الغيبور من كتف واحدة باللونين الذهبي والأسود وهو من تصميم أوسكار دو لارنتا.

الصورة من موقع ريد كاربيت فاشون أووردز الإلكتروني

4- ارتدت جيما تشان في كان فستاناً بنفسجياً رائعاً قصيراً من الكريب وهو منسدل الأكتاف وانتعلت حذاء شفافاً مرصعاً للمصممة المصرية العالمية أمينة معادي.

الصورة من موقع ريد كاربيت فاشون أووردز الإلكتروني

5- جيما تشان ارتدت فستاناً من الكريب الحريري الأصفر المطبع بقصة ميدي يمتد تحت الركبتين وهو من تصميم إرديم.

الصورة من موقع ستايلايت الالكتروني

6- ارتدت جيما تشان الأحمر الأيقوني وهو عبارة عن جمبسوت مقفول الياقة مع سروال واسع من الحرير. الزي من توقيع براندون مكسويل.

الصورة من موقع ستايلايت الالكتروني

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7- خلال حضورها مهرجان sag awards في العام 2019 تألقت جيما تشان بفستان بلون الباتسيل الزهري المصنوع من الحرير المكسر ويتميز بتنورة غير متجانسة الطول مع إدخال اللون الأسود على شكل حزام أو أكسسوار دقيق لكسر رتابة اللون.

الصورة من موقع pop sugar الالكتروني

8- وفي حفل spirit awards تألقت النجمة بزي ميتاليكي أيقوني دمج الذهبي والفضي معاً وتميز بظهر مكشوف وهو من تصميم ميوميو.

الصورة من موقع pop sugar الالكتروني

9- بدت جيما تشان ساحرة خلال حفل critic’s choice awards بفستان من جايسون وو من الحرير المطبع البنفسجي وهو خالي من الأكمام ويتميز بتنورة فضفاضة.

الصورة من موقع pop sugar الالكتروني

10- ولا يسعنا الحديث عن إطلالات النجمة ذات الثامنة والثلاثين ربيعاً من دون أن نتكلم عن الفستان الوردي الرائع الذي تألقت فيه خلال حفل الأوسكار منذ نحو عامين. الزي من توقيع مصممها المفضل اوسكار دو لارنتا.

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