كيف تحدثت دلال عبد العزيز عن الموت؟.. خطف أغلى الناس في حياتي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز، تتصدر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتريندات البحث، وذلك بعد تداول شائعات عن وفاتها، على مدار اليومين الماضيين، ما سبب انزعاجا شديدا لأسرتها ومحبيها داخل وخارج الوسط الفني.

تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

وعلى الرغم من تعافيها من فيروس كورونا المستجد، إلا أن الفنانة لا تزال تعاني من مضاعفات الإصابة بالفيروس، والذي تأثرت منه الرئة بشكل كبير، وهي تعاني من تليف بها في التوقيت الحالي، وبحاجة دائمة إلى الأكسجين، وحالتها الصحية تتحسن تارة وتعود لعدم الاستقرار تارة أخرى على حد وصف الأطباء المعالجين لها.

وكانت كشفت مصادر طبية في المستشفى الخاص الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، أنها تعاني من تليف الرئة وهي حالة نادرة تحدث لمتعافي فيروس كورنا، وتحتاج إلى وقت طويل للعودة للحياة الطبيعية، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنانة دلال عبدالعزيز لديها بوادر اكتئاب هذه الأيام وهو أمر يحدث لمتعافي فيروس كورونا.

دلال عبد العزيز وحديثها عن الموت

وتُعرف الفنانة دلال عبد العزيز بمواقفها الإنسانية داخل وخارج الوسط الفني، إذ أنها كانت تحرص بشكل دائم على مشاركة أصدقائها ومحبيها بتقديم واجبات التهنئة في المناسبات السعيدة، وكذلك التعازي والمواساة عند الوفاة، إذ أن تلك اللحظات السيئة تسبب لها شعورا كبيرا بالحزن، وهو ما كشفته في أحد اللقاءات الإعلامية النادرة لها.

وخلال اللقاء، قالت «دلال»: «اللي يخليني أبكي على فراق بني آدم أو حد عزيز عليا أوي دي بتموتني، بتقطعني، طبعا الواحد فقد ناس كتيرة قريبين ليه، يعني أبويا مثلا الله يرحمه يوم ما مات ده كان البكاء الحقيقي ليا».

وواصلت الفنانة حديثها: «وصديقة كانت أعز صاحبة ليا، متربية معايا من ابتدائي لغاية ما اتخرجنا من الجامعة مع بعض، اتوفت هي وأولادها في حادثة وسابت بيبي صغير أنا دايما بسأل عليه، يعني دي لحظة فراق عشرة مش سهلة، العشرة مش سهلة يعني».