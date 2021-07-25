بعد الهجوم عليه.. رسالة غزل من منة عرفة لزوجها: أنا أكتر بنت محظوظة في العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة منة عرفة، رسالة غزل لزوجها محمود المهدي، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ودونت «منة» عبارة باللغة الإنجليزية، قالت خلالها: «أنا أكتر بنت محظوظة في العالم إنك معايا، أنت كل حاجة أنا اتمنيتها وطلبتها وحلمت بيها».

وكعادة الفنانة منة عرفة تشارك متابعيها بروتينها اليومي وكواليس حياتها الشخصية والفنية، وهو ما تقوم به منذ إعلان نبأ خطبتها على محمود المهدي، حتى تكللت قصتهم بالزواج.

وكان الثنائي تعرض لسيل من الانتقادات من قبل الرواد والمتابعين، خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما أعلن زوجها زواجه مرتين قبلها، وكانت كشفت عن أسباب تأخير خبر ارتباطها من البداية، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أن هذا الأمر يعود لرغبة زوجها محمود المهدي لعدة أسباب، أبرزها تجنب الاتهامات باستغلال شهرتها.

وعلق زوجها على تلك القصة قائلًا: «مش كل تجربة فاشلة نقول كده.. ناس كتير كده سواء مطلقة أو مطلق متعرفوش استحملو إيه أو ظروفهم كانت إزاي.. محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملايكة وبين نفسنا بنعمل أسوأ غلط».

تفاصيل خطوبة وعقد قران منة عرفة

ومنذ ما يقرب من شهر، كانت قد أعلنت الفنانة منة عرفة عبر حسابها الرسمي أنه تمت خطبتها دون أن تعلن عن هوية خطيبها، وبعد مرور عدة ساعات قامت بنشر أول صورة لها برفقته، لتعلن من خلالها أنه الفنان الصاعد محمود المهدي، ومنذ ذلك الوقت تصدر كلاهما تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بسبب عبارات الغزل التي كان ينشرها محمود المهدي لها.

منة عرفة تروي كواليس ارتباطها

وعن سبب غلقها لخاصية التعليقات عند إعلان خبر خطبتها، علقت على الأمر: «مكانش عندي استعداد اسمع أي تعليق ميعجبنيش، وكنت عاوزة أفرح بس، مسمعش كلام ميعجبنيش عشان كدة قفلت التعليقات، ومكنتش عاوزة اتنكد فعلًا».

وأكملت: «لما الناس بدأت تباركلنا وتدعيلنا اتبسطت، وبدأت أشارك صوري معاكم».