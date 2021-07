من الأرخص للأغلى.. أسعار فنادق وشاليهات الساحل الشمالي في شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع حلول شهر أغسطس المعروف بشدة الحرارة، يقبل الكثير من المصريين، على الذهاب للمصايف لقضاء إجازة ممتعة على البحر في ظل الأجواء الحارة.

في السطور التالية نستعرض لكم قائمة بأرخص وأغلى أسعار فنادق وشاليهات الساحل الشمالي في شهر أغسطس، وفقا لما جاء في موقع booking.

الشاليهات

شاليه Porto Matrouh-original

يوفر Porto Matrouh-original مكان إقامة في مرسى مطروح على بعد 2.2 كم من شاطئ كليوباترا وعلى بعد 6 كم من شاطئ عجيبه مرسى مطروح ويضم حديقة، ويضم مكان الإقامة مطعمًا وتراسًا، يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة، تم تجهيز غرف الضيوف في المنتجع بتلفزيون بشاشة مسطحة، تقع إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط على بعد 16 كم من Porto Matrouh-original.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 4012 جنيها للفرد.

شاليه Porto Matrouh Chalet X Rent family only

يقع Porto Matrouh Chalet X Rent family على بعد 2.3 كم من شاطئ كليوباترا، وهو مكان إقامة يحتوي على مسبح خارجي موسمي ومرافق للرياضات المائية ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة لراحتك.

يحتوي مكان الإقامة على مكيّف هواء وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بالكامل مع منطقة لتناول الطعام وحمّام خاص، ويتوفر ميكروويف وثلاجة وفرن وغلاية، يوفر هذا الشاليه تراساً، يتوفر منتزه مائي في الموقع، ويمكن الاستمتاع برياضة المشي لمسافات طويلة بالقرب من Porto Matrouh Chalet X Rent.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 4560 جنيها للفرد.

شاليه Blumar Sidi Abd El-Rahman

يقع Blumar Sidi Abd El-Rahman في سيدي عبد الرحمن، يمكن للضيوف المقيمين في هذا الشاليه الوصول إلى مطبخ مجهز بالكامل وشرفة.

ويحتوي الشاليه على تلفزيون بشاشة مسطحة. وتتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الشاليه.

تقع العلمين على بعد 32 كم من Blumar Sidi Abd El-Rahman،

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 190391 جنيها للفرد.

الفنادق

فندق Aida Beach Hotel & Apartments - El Alamein

يتميز هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم بمنطقة شاطئ خاص ويقع في غرب الإسكندرية ويوفر أماكن إقامة مع شرفة وإطلالة. كما يتميز بمطعم ومسبح خارجي مع كراسي للتشمس.

تُطل الوحدات مكيفة الهواء في فندق عايدة على المسبح أو البحر الأبيض المتوسط وتتميز بديكور عصري. وتحتوي كل غرفة على تلفزيون وميني بار وصندوق ودائع آمن وحمام خاص مع دش.

يوفر مطعم فيردي بوفيه إفطاراً وقائمة انتقائية من المأكولات الشرقية المخصوصة في المساء. ويمكنكم الاسترخاء مع مشروب في بار Radames أو طلب المشروب للاستمتاع به في الراحة التي توفرها غرفكم.

يمكنكم لعب التنس أو الاسكواش أو البلياردو مقابل تكلفة إضافية. ويتوفر ملعب للأطفال حيث يمكن لأطفالكم الاستمتاع بالأنشطة الموجودة في الموقع.

تقع غرف فندق عايدة على بُعد 15 دقيقة بالسيارة من المرسى ويبعُد 35 دقيقة بالسيارة من مطار برج العرب الدولي. ويمكن ترتيب رحلات النقل المكوكية عند الطلب.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 5565 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 1391 جنيها.

منتجع Borg El Arab Beach Hotel

يقع هذا المنتجع الشاطئي ذو الـ 5 نجوم على البحر المتوسط وعلى مسافة 45 دقيقة بالسيارة من مدينة الإسكندرية، ويتميز بتراس حديقة كبير مع مسبح. كما يضم مركز عافية متكامل الخدمات.

تتميز جميع الغرف المكيفة في إيبروتيل برج العرب بشرفة مع إطلالات على البحر وحمام خاص. وتحتوي جميع الغرف على ميني بار وهاتف.

يضم برج العرب مطعمًا للمأكولات الانتقائية والذي يقدم مجموعة واسعة من المأكولات التخصصية العربية وكذلك الوجبات العالمية. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة خفيفة في مطعم البوفيه.

يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأنشطة مثل التجديف بقارب الكانوه ومرافق الرياضات المائية (في الموقع) والتي تتوفر للضيوف في الفندق مقابل تكلفة إضافية لراحة الضيوف.

تمتع بالرشاقة والجمال في السبا المتوفر في مكان الإقامة، حيث يقدم علاجات منعشة وحيوية ويتميز بغرفة بخار وجلسات مساج في الساونا وبرامج للاسترخاء مقابل تكلفة إضافية. وبدلًا من ذلك، يمكن للضيوف لعب التنس في ملعب تنس مضاء مقابل تكلفة إضافية.

يقع فندق إيبروتيل برج العرب على بعد 45 كم فقط من موقع التراث العالمي في منطقة أبو مينا، وهو دير مسيحي ممعن فى القدم في الصحراء. بينما يقع مطار برج العرب الدولي على مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مكان الإقامة.

تتوفر مواقف للسيارات مجانًا في مكان الإقامة، فضلًا عن خدمة الواي فاي مجانًا في اللوبي وفي بعض الغرف.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 6996 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 1749 جنيها.

منتجع قيصر باي

يقع منتجع قيصر باي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مرسى مطروح ويوفر 5 مسابح بما في ذلك مسابح داخلية وخارجية ومسبح للأطفال وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى ملاعب كبيرة ومطاعم وسبا كبير، كما تتوفر أيضًا أنشطة الرياضات المائية.

تتميز الغرف الأنيقة بديكور على طراز الريفييرا مع ألوان الباستيل الهادئة، وتتميز بعض الغرف بشرفة مع إطلالة على البحر، وتشتمل المزايا القياسية على تكييف الهواء وتلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار، كما تضم أريكة وصندوق ودائع آمن.

يوفر المنتجع العديد من خيارات تناول الطعام، بما في ذلك مطعم للمأكولات البحرية ومطعم بوفيه مفتوح لتناول الطعام طوال اليوم مع محطات طهي حية وبار، ويمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بنادي الأطفال وملعب، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة الحمام التقليدي وعلاجات المساج والساونا في السبا مقابل تكلفة إضافية.

يتوفر مركز اللياقة البدنية بالإضافة إلى مواقف خاصة مجانية للسيارات في الموقع.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 15889 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 3972 جنيها.

بيت عطلات في العلمين.. منزل من 5 غرف نوم في مركز العلمين مع مسبح مشترك وحديقة مغلقة وواي فاي 700 متر من الشاطئ.

يقع بيت العطلات "House with 5 bedrooms in Markaz Al Alamein with shared pool enclosed garden and WiFi 700 m from the beach" في العلمين وعلى بعد 7 كم من بورتو مارينا و19 كم من زهران مول و13 كم من متحف العلمين، وهو مكان إقامة يحتوي على مرافق شواء، كما يوفر بيت العطلات هذا إطلالات على الحديقة ومسبحاً وخدمة الواي فاي مجاناً.

يحتوي بيت العطلات المكيّف على منطقة جلوس ومطبخ مزود بميكروويف وتلفزيون مع قنوات فضائية.

يقع بيت العطلات هذا على بعد 22 كم من المقبرة العسكرية الألمانية من الحرب العالمية الثانية و25 كم من متحف العلمين، ويُعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لبيت العطلات "House with 5 bedrooms in Markaz Al"، حيث يقع على بعد 62 كم.

تكلفة البقاء من الأحد 1 أغسطس للأربعاء 4 أغسطس (4 أيام) 30886 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 7721 جنيها.