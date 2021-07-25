ماسك البطاطا الحلوة للتفتيح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 04:34 مساءً - تعد البطاطا الحلوة مصدراً رائعاً للعديد من الفيتامينات المفيدة للبشرة، فهي غنية بفيتامين أ الذي يعزز إنتاج الكولاجين، كما تحتوي أيضاً على فيتامين ب 6 وفيتامين ج، وهي مصدر غني لمعدن النحاس، حيث توفر ما يصل إلى 50٪ من القيمة اليومية التي تحتاجها البشرة منه، مما يساعد على زيادة إنتاج الكولاجين لتقليل التجاعيد في البشرة.

وتساعد البطاطا الحلوة في تفتيح البشرة، نظراً لما تحتويه من النشا والبروتين وكذلك مضادات الأكسدة، مما يساعد في الحصول على بشرة أكثر توهجاً ونضارة، وخالية من التجاعيد والجلد الجاف والداكن.



وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" خطوات تحضير ماسك البطاطا للتفتيح:



ماسك البطاطا الحلوة بالعسل وعصير الليمون

استخدام ماسك البطاطا الحلوة يساعد على التخلص من التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة



المكونات:

- حبة بطاطا حلوة نصف مسلوقة

- ملعقة عسل

- نصف ملعقة عصير ليمون



خطوات تحضير الماسك:

اغلي البطاطا الحلوة بعد غسلها، ثم قومي بهرسها جيداً، وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل إليها، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

امزجي المكونات جيداً للحصول على خليط سميك ومتجانس.

طبقى الماسك على وجهكِ لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه وجففيه بقطعة قماش قطنية.

استخدمي كتلة من الثلج ودلكيها على وجهك لإغلاق المسام المفتوحة لوجهك.

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ماسك البطاطا الحلوة مع الشوفان والحليب

ماسك البطاطا الحلوة مع اللبن والشوفان يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من بقع الشمس



المكونات:

-ثمرة بطاطا حلوة

-شوفان مطحون

- حليب خالٍ من السكر



طريقة تحضير الماسك:



1-قومي بتقشير البطاطا الحلوة واغسليها ثم ضعيها في وعاء مع القليل من الماء على النار لغليها.

2-اهرسي البطاطا الحلوة جيداً بعد غليها مع الماء، ثم أضيفي الشوفان المطحون الذي يحتوي على مضادات الأكسدة الغنية التي تساعد على التراجع عن الأضرار التي لحقت بشرتك وكذلك تحمي الجلد من آثار حروق الشمس.

3-أضيفي إلى الشوفان والبطاطا الحلوة، بعض الحليب الخالي من السكر، واخلطي المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس.

4-طبقي الماسك مع تدليكه على بشرتك لمدة 2 إلى 3 دقائق، حتى يتم امتصاص العناصر الغذائية في بشرتك، ثم اتركيه على البشرة لمدة 15 دقيقة.

5-افركي الماسك ثم اغسليه بالماء الدافئ، وكرريه مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة أكثر توهجاً ونضارة.



ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفات يجب استشارة طبيب مختص.

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