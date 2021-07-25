5 أخطاء تقومين بها عند إزالة المكياج وفقاً للاختصاصيين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 04:34 مساءً - إزالة المكياج ليست متعة أو عملية سهلة بالنسبة الى كثيرات من النساء، خصوصاً عندما يتأخر الوقت وتكون المرأة متعبة، فتقوم بالتخلص من مكياجها بسرعة من دون الأخذ بالاعتبار الخطوات الصحيحة لهذه العملية. ففي الكثير من الأحيان، نقترف بحق بشرتنا أخطاء كبيرة عند التخلص من آثار المكياج، تؤدي الى ظهور التجاعيد والبثور والإضرار بصحة الجلد. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، 5 أخطاء تفعلينها عند إزالة المكياج.

تابعي المزيد: خلطات رهيبة للبشرة يجب تجربتها على الفور



1- استخدام مزيل مكياج العيون في جميع أنحاء الوجه

إزالة المكياج بمزيل مكياج العيون خطأ شائع

مزيلات مكياج العيون ليست مجرد حيلة تسويقية، فتركيبتها غالباً ما تكون أكثر قوة من مزيل المكياج العادي، حيث تكون محملة بالزيوت والمرطبات، بالتالي عند استخدام مزيل مكياج العيون على أنحاء الوجه الأخرى، فهو يتسبب بسد المسام ويؤدي الى ظهور البثور.



2- استعمال غسول الوجه العادي لإزالة المكياج الثقيل

قد لا يكون غسول الوجه العادي خاصتك قوياً بما يكفي لإزالة كافة آثار المكياج على وجهك، كما أن بشرتك لن تحصل على الخصائص المرطبة والمفيدة للبشرة الموجودة في تركيبة مزيلات المكياج، مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد... والنتيجة بشرة جافة ومتقشرة وباهتة.



3- الاعتماد على المناديل المبللة وحدها

المناديل وحدها لا تكفي لإزالة المكياج

كثيرات من النساء يعتمدن على مناديل إزالة المكياج المبللة بمفردها، إلا أن ذلك خطأ شائع ومضر بالبشرة. فهي لا تضغط على البشرة فقط، لكنها أيضاً لا تزيل المكياج بشكل فعال. وإذا كانت بشرتك دهنية جداً أو معرضة لحب الشباب، فإن استخدام المناديل المبللة يساهم في انسداد المسامات وظهور البثور. أما بالنسبة الى البشرة الحساسة والوردية، فيمكن لبعض أنواع المناديل المبللة أن تترك بقايا مواد كيماوية مضرة بالبشرة.



4- فرك بشرة الوجه بقساوة

بشرة الوجه أكثر حساسية ورقة من بشرة الجسم، بالتالي فإن استخدام القوة والقسوة عليها مضر جداً بصحة الجلد. بالتالي، فإن تنظيفها بضمادات قطنية ومناديل لإزالة المكياج وفركها بقوة بيديك، هي كلها أمور ضارة بالبشرة وغير ضرورية على الإطلاق. كل ما عليك فعله إزالة المكياج بلطف بحركات دائرية باستخدام أطراف أصابعك، ثم تجفيف وجهك بمنشفة قطنية ناعمة. وبالنسبة الى مكياج العيون، لا تفركي ذهاباً وإياباً بل استخدمي حركات الكنس، منعاً لإصابة العين بالاحمرار والحساسية.



5- تخطي الفك والرقبة وخط الشعر

تخطي بعض مناطق الوجه عند إزالة المكياج خطأ

إن تخطي الفك والرقبة وخط الشعر عند إزالة المكياج هو أحد الأخطاء الشائعة بين النساء، في وقت يعد تنظيف هذه المناطق جيداً من آثار المكياج ضرورياً جداً لصحة الجلد، إذ يكافح ظهور البثور عند خط الشعر ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة على العنق.

تابعي المزيد: زيت البابونج للبشرة الدهنية