كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 04:34 مساءً - عند التفكير في الأناقة الفرنسية، تتبادر الى الذهن فوراً عطور نسائية فرنسية فاخرة تلائم العروس في يومها الكبير، إذ إن قوة العطور الفرنسية ستجعل ذكريات يوم زفافك خالدة في ذهنك طويلاً، وستضفي على إطلالتك لمسة خفية تخطف الأنفاس. وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من أفخر العطور الفرنسية للعروس.

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Chloé Absolu de Parfum من كلوي

Chloé Absolu de Parfum

إنه عطر نسائي فرنسي كلاسيكي يمكن لأي عروس الاستمتاع برائحته الفواحة التي ترتكز على نغمات الأزهار والخشب، وهو سيضيف الى إطلالة العروس لمسة باريسية فاخرة تُحسد عليها في يومها الكبير.



Guerlain Eau de Toilette Bloom of Rose من غيرلان

Guerlain Eau de Toilette Bloom of Rose

هذا العطر الذي صُمم تكريماً للأنوثة العصرية، يتميز برائحته القوية والحسية المستوحاة من النجمة انجلينا جولي. وهو أحد خيارات العطور الفرنسية الفاخرة التي تناسب العروس التي تطمح الى استخدام عطر فريد ومميز في يومها الكبير.



JOY by Dior من كريستيان ديور

JOY by Dior

هذا العطر الذي صدر في عام 2018 عن دار الأزياء الفرنسية كريستان ديور، سرعان ما أصبح عطراً مميزاً لكثيرات من النساء في فرنسا ودول العالم الأخرى. فرائحته تناسب العروس التي ترغب في عطر يبث فيها البهجة والسعادة والطاقة والحيوية، ويحسن من مزاجها في يوم زفافها.



YSL Opium Eau de Parfum من إيف سان لوران

YSL Opium Eau de Parfum

هذا العطر من إيف سان لوران مميز ومغر لجميع النساء، بمن فيهن العرائس. فرائحته الفاخرة التي ترتكز على نغمات البخور والعنبر والباتشولي والمر، ستضفي لمسة راقية ولافتة على إطلالة العروس، خصوصاً تلك التي تحب أن تستخدم عطراً يذكرها بيومها الكبير في أي لحظة أرادت استرجاع هذه الذكريات السعيدة.



Chanel Coco Mademoiselle من شانيل

Chanel Coco Mademoiselle

إنه عطر فرنسي برائحة شرقية تجمع بين انتعاش قشور الحمضيات والروائح الخشبية القوية. وهو يحاكي أسلوب العروس التي لا تكتفي بالقليل، وإنما ترغب في أن تكون أكثر جمالاً ورقياً في يومها الكبير. كما أنه يبث فيها القوة والحيوية.

Lancôme Trésor Midnight Rose من لانكوم

Lancôme Trésor Midnight Rose

يحكي هذا العطر قصة حب جديدة مليئة بالجمال كيوم عرسك تماماً، فاجعليه مكملاً راقياً لإطلالتك الرائعة في يوم زفافك، واجعلي نغمات الياسمين تتعانق مع روائح الفاوانيا والكشمش الأسود والفلفل الوردي المكثف، لتمنحك رائحة آسرة تدوم ساعات طويلة.

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