احذري تخزين لحوم الأضاحي في الفريزر من «السنة للسنة».. تعرفي على مدة صلاحيتها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين لحوم الأضاحي، هي أول ما يفعله صاحب الأضحية بمجرد ذبحها، بعد ترك ما يستخدمونه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويلجأون لتخزين البقية، لتناولها في أوقات لاحقة، وبعض البيوت تتبع نهجا في عدم شراء لحوم من أي «جزار»، وتخزين ما يذبحونه ليكفيهم طوال العام، حتى بلوغ العيد المقبل، ثم تبدأ عملية التخزين للحوم الجديدة.

تخزين اللحوم لمدة عام كامل في الفريزر عادة خاطئة

هذه الطريقة في تخزين لحوم الأضاحي ليست صحيحة، حسب الدكتورة سماح سليمان، استشاري التغذية، التي قالت في تصريح لـ«الوطن»، إنه ليس صحيحًا تخزين اللحوم لمدة عام كامل، وأن كل نوع من اللحوم خاضع لتاريخ صلاحية في التخزين، وغالبا ما تتراوح بين 3 لـ 6 أشهر داخل «الفريزر»، ليكون الـ6 أشهر هو الحد الأقصى لتخزينها.

مدة صلاحية تخزين كل نوع من اللحوم في الفريزر والثلاجة

وعن فترة الصلاحية المخصصة لكل نوع من اللحوم، أشارت إليها هيئة الغذاء والدواء السعودية بنشرها «فيديو» توضيحي عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، جاء فيه أن قطع اللحم تحفظ بالثلاجة من 3 ـ 5 أيام، وفي الفريزر من 4 ـ 6 أشهر، أما شريحة اللحم «ستيك» ففترة صلاحيتها من 3 ـ 5 أيام في الثلاجة ومن 6 ـ 12 شهرا في الفريزر، واللحم المفروم من 1 ـ 2 أيام في الثلاجة ومن 3 ـ 4 أشهر في الفريزر.

أما الجزء الخاص باللسان والكلى والكبد والقلب، فتحفظ في الثلاجة من 1 ـ 2 أيام، وفي الفريزر من 3 ـ 4 أشهر، واللحم المطبوخ المتبقي من الطعام، فيحفظ في الثلاجة من 3 ـ 4 أيام وفي الفريزر من 2 ـ 3 أشهر.