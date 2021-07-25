«عملها عمرة باسمها».. أحد جيران الطبيبة ياسمين حسن: من أطيب الناس ووفاتها صدمة

القاهرة - سمر حسين - تعاطف كبير وحزن سيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار خبر وفاة طبيبة الأسنان ياسمين حسن، 26 عاما، ابنة قرية سلنت بالمنصورة، بعدما قتلها زوجها داخل منزل الزوجية، والذي يعمل أيضا كطبيب للأسنان، إذ طعنها 11 طعنة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتسبب في تشريد أطفالهما الثلاثة.

جريمة قتل الطبيبة ياسمين حسن، أشعلت نيران الغضب في قلوب الجميع، وتحولت صفحات الرواد على فيس بوك إلى دفاتر عزاء وتعليقات بالرحمة والمغفرة مطالبين بالقصاص من الزوج القاتل.

السيد الزيني، أحد جيران الطبيبة الراحلة في القرية، انتهز فرصة تواجده في الأماكن المقدسة والحرم المكي وأدى فريضة العمرة عن الطبيبة الراحلة ياسمين حسن يوسف، وروى كواليسها خلال حديثه لـ«الوطن».

ظهر السيد الزيني، خلال مقطع فيديو مصور، مرتديا الكمامة وملابس الإحرام، ويردد الدعاء للمتوفاة، قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. النهاردة الأحد 15 ذو الحجة، إن شاء الله تعالى عمرة اليوم للدكتورة ياسمين حسن يوسف سليمان، اسأل الله العظيم أن يرحمها ويغفرلها ويتقبلها من الشهداء يارب العالمين، وأن يسكنها فسيح جناته».

وفاتها صدمة ومن أطيب الناس

وتابع جار الطبيبة المتوفاة، خلال حديثه لـ«الوطن»: «خبر وفاتها صدمة كبيرة للكل، أنا أعرفها جدأ جدا وهي من القرية عندنا والله هي من أطيب الناس، عمرنا ما سمعنا عنها غير الخير، وحاليا أنا موجود في مكة، وبقالي فترة خارج القرية، لذا قررت إن عمرة اليوم تكون باسمها على روحها الطيبة، فهي بإذن الله من الشهداء».

آخر منشور للطبيبة ياسمين حسن

وكان آخر ما نشرته الطبيبة الراحلة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك وإن لم نكن بين الحجاج ملبين.. لبيك طاعة وحبًا لبيك وإن فاضت الذنوب.. لبيك وإن قست القلوب.. لبيك وإنا تائبون نادمون.. لبيك إنا متعبون.. اجبرنا كأننا لم نر حزنًا قط.. اجبرنا وكأننا لم تنكسر خواطرنا يومًا».