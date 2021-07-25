طريقة عمل الرقاق الطري في خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الرقاق واحدا من أطباق الطعام الرئيسية على السفرات المصرية، وهو ما يجعل عدد من ربات البيوت يبحثن عن طريقة عمل الرقاق الطري، لما لذلك نقدمها لكِ على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة».

طريقة عمل الرقاق الطري

مقادير عمل الرقاق الطري

- 4 كوب دقيق

- 3 ملعقة كبيرة سمنة

- ماء

- رشة ملح

- رشة سكر

الحشو

- لحمة معصجة

- سمنه جبنة

- موتزاريلا

طريقة تحضير الرقاق الطري

- يخلط الدقيق والملح والسكر، ثم تضاف السمنة السائحة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تشكل العجينة لكرات صغيرة وتترك لترتاح وتفرد بالنشابة.

- يحشى الرقاق باللحمة المعصجة والجبنة ويطبق، ويدهن بالسمنة ويقلب في طاسة على النار حتى النضج وتقدم.

طريقة عمل رقاق بالسجق واللحمة

مقادير عمل رقاق بالسجق واللحمة

رقاق طري

مرقة

سمنة

سجق شرقي

لحمه مفرومة

بصل

ورق لورا

حبهان

جبنة مبشورة

ثوم

كرفس كرات

ملح

فلفل أسود

فلفل حار

زعتر

طماطم

بهارات

كمون

طريقة تحضير رقاق بالسجق واللحمة

يشوح البصل مع الثوم والسمنة مع مكعب مرقة وورق اللورا والحبهان.

يفرم الكرفس والكرات ويضاف ثم تضاف البهارات والكمون وملح وفلفل أسود مع السجق.

تضاف اللحمة إلى الطاسة ويقلبوا جيدا مع إضافة الفلفل الحار والزعتر.

تفرم الطماطم بعد السلق والتقشير وتضاف إلى اللحمة والسجق.

يوضع الرقاق في صينية الفرن، بعد أن يبلل في السمنة والمرقة ويضاف الحشو.

تضاف باقي طبقات الرقاق، ويقطع ثم يسقى بالسمنة الذائبة، ويرش بالجبنة، ويدخل الفرن حتى ينضج تماما.

طريقة تحضير رقاق باللحمة المفرومة

مقادير عمل رقاق باللحمة المفرومة

رقاق طري

زبدة

لحمة مفرومة

مرقة

ملح

فلفل أسود

بهارات

جوزة الطيب

ورق لورا

حبهان

قرفة

بصل

ثوم

أعشاب

طماطم

فلفل أخضر

طريقة تحضير رقاق باللحمة المفرومة

يشوح اللحم مع ملح وفلفل وبصل وثوم مفروم.

يضاف ورق اللورا والحبهان والتوابل ويترك حتى يعصج تماما.

تضاف الطماطم والفلفل الأخضر وتترك حتى تنضج تماما.

تضاف المرقة الساخنة إلى نصف كمية الزبدة ويقلبوا جيدا.

يبلل الرقاق في خليط المرقة بالزبدة ثم يرفع في صينية الفرن المدهونة بالزبدة.

يضاف خليط اللحمة العصاج ثم باقي طبقات الرقاق مع الزبدة المتبقية.

يقطع ويدخل الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ثم يقدم بالهنا.

طريقة تحضير رقاق بالجبنة الموتزريلا

مقادير عمل رقاق بالجبنة الموتزريلا

جبنة موتزريلا

فلفل ألوان

عسل نحل

زبدة

رقاق بلدي

مرقة

ملح وفلفل

مكسرات

طريقة تحضير رقاق بالجبنة الموتزريلا

ضعي مكعبين مرقة في ماء ساخن على النار لعمل الشوربة.

قطعي الفلفل قطع صغيرة واخلطيه مع العسل والمكسرات والجبنة الموتزريلا.

طريقة عمل رقاق بالكبدة

مقادير عمل رقاق بالكبدة

رقاق

كبدة

ليمون

سمنه

ثوم

بصل

فلفل رومي

فلفل حار

طماطم

بهارات

مرقة دجاج

ملح

فلفل

طريقة تحضير رقاق بالكبدة

اعصري على الكبدة نصف ليمونة واتركيها جانبا.

شوحي بصلة مقطعة مكعبات صغيرة في ملح وفلفل ومعلقة سمن ومعلقة صغيرة ثوم مفروم ثم الفلفل الحار والرومي ويدبل.

ضيفي الكبدة وشوحيها وضيفي البهارات حتى تأخذ لون ثم ضيفي الطماطم المكعبات.

بللي الرقاق بالشوربة ويرص في صينية ممسوحة بالسمن ثلاث طبقات ثم توزع الكبدة في الصينية.

رصي فوقها أربع طبقات رقاق مبلل بالشوربة وممسوح عليه بالسمن بين كل طبقة وتقطع قبل دخولها الفرن.

ضيفي القليل من الشوربة ثم ادخليها الفرن على صاج الفرن لمدة 10 دقائق ثم ترفع على الشبكة ليحمر الوجه.

بعد خروج الصينية تسقى بكوب شوربة آخر ثم تغطى ربع ساعة.