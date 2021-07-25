الامارات | مصري يقتل مُسنّاً رمياً بالرصاص ثأرا لوالده المقتول منذ 50 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يقتل مُسنّاً رمياً بالرصاص ثأرا لوالده المقتول منذ 50 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت النيابة العامة المصرية، بشمال الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل مسن، بسبب ثأر بينهم مضى عليه 50 عاما.

ووفق "اليوم السابع" المصري اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة عقب القبض عليهم، وذكروا أن القتيل كان قد قتل أحد أفراد أسرتهم منذ ما يقرب من 50 عاما، وأنهم قرروا الأخذ بالثأر، فحصلوا على بندقيتين آليتين، ورصدوا تحركات المجني عليه، حتى اكتشفوا تردده على قطعة أرض يملكها.

وأضافوا أنهم تتبعوا القتيل حتى تأكدوا من تواجده بأرضه الزراعية، بصحبة ابنه، وتوجهوا بواسطة سيارة، وأطلقوا النار تجاه المجني عليه ثم تأكدوا من مقتله، بينما نجا ابنه من الموت، وفر المتهمون هاربين عقب ارتكابهم الجريمة.

وأرشد الجناة عن السلاحين، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال ابن المجني عليه، الذي وجه اتهاما للجناة بارتكاب الجريمة، وأكد أن السبب خصومة ثأر تجمع والده بعائلة المتهمين.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه منذ ما يقرب من 50 عاما، وخلال فترة شبابه، قتل والد المتهم بقتله، أخذًا بالثأر، حتى قرر أفراد من أسرة الشخص القتيل الثأر له، رغم مرور تلك السنوات، فرصدوا تحركات المجني عليه المسن، وخلال تواجده بأرضه الزراعية، أطلقوا النار عليه وفروا هاربين.

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