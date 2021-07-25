8 أشياء لا تفعلها قبل الذهاب إلى الطبيب للحصول على نتائج دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بحسب دراسة علمية أشار إليها موقع " Bright Side"، فإن أكثر من 30٪ يتعرضون للتشخيص الخاطئ، ما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة، والسبب في بعض هذه الأخطاء هو المريض.

لذا عند الذهاب إلى الطبيب، من المهم أن تتذكر أن جودة الفحص لا تعتمد فقط على الطبيب، ولكن عليك أنت أيضًا.

نضع لك قائمة من النصائح والأشياء التي من الأفضل أن تتوقف عن القيام بها قبل زيارة الطبيب، ما يساعدك على تجنب عدم الدقة التشخيصية والبقاء في صحة جيدة،

1. لا تضعِ مانيكير وباديكير قبل زيارة طبيب الأمراض الجلدية

يعالج أطباء الجلد أكثر من 3000 مرض، خلال الفحص الكامل، يجب على الطبيب ألا يفحص بشرتك فحسب، بل أيضًا أظافرك، فعادة ما توجد العديد من الالتهابات الفطرية. من المهم جدًا أن يرى الطبيب الحالة الطبيعية لأظافرك.

أيضا قد تشير أي تغييرات في الأظافر إلى أمراض الأعضاء الأخرى، لذا حاول أن توليها الاهتمام الكافي.

2. لا تشعر بالعطش الشديد قبل اختبار البول

يحتوي بول الإنسان على 99٪ من الماء و1٪ فقط من الحمض والأمونيا والهرمونات وخلايا الدم الميتة والبروتينات والمواد الأخرى المستخدمة في البحث.

لذلك إذا قدمت 100 مل من البول، فإن حوالي 1 مل منه مناسب للتحليل.

اشرب المزيد من الماء قبل ساعات قليلة من الاختبار للتأكد من إنتاج كمية كافية من البول.

3- لا تستخدم مزيل العرق قبل التصوير الشعاعي للثدي

يرتبط حظر استخدام مزيل العرق قبل التصوير الشعاعي للثدي بتكوينه لأنه يحتوي على مواد معدنية صغيرة. خلال إجراء الأشعة، من السهل الخلط بين هذه المعادن والتكلسات، وهي علامة على تطور السرطان. لن تكون النتائج خاطئة فحسب، ولكنها ستجعلك متوترًا للغاية.

4. لا تأكل الأطعمة ذات اللون الأحمر قبل اختبار القولون

يمكن للطعام ذات اللون الأحمر الطبيعي مثل الفراولة والكاتشب، أن يلون القولون ويؤثر على نتيجة الدراسة. من بين المنتجات التي يجب التخلص منها قبل أسبوع واحد على الأقل من اختبار القولون، هي البنجر والتوت البري والحلوى الحمراء والصقيع الأحمر وعرق السوس الأحمر والطماطم وصلصة الطماطم.

يجب أن تتذكر أيضًا أن هذا لا يعني أنه يمكن استهلاك منتجات ذات لون مختلف قبل الذهاب إلى الطبيب. في اليوم السابق للإجراء الطبي، يجب أن تأكل فقط الأطعمة السائلة الصافية.

5. لا تتناول وجبة مالحة قبل إجراء اختبار ضغط الدم

توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك ما لا يزيد عن 2300 ملليغرام من الملح يوميًا. من بين الآثار الضارة الأخرى، يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

لذلك، قبل الاختبار، لا يجب تناول وجبات سريعة أو مكسرات أو حبوب أو منتجات أخرى تحتوي على الكثير من الملح. خلاف ذلك، يمكن أن تكون النتائج عالية كاذبة.

6. لا تتناول الدواء قبل إجراء فحص الدم

قبل الاختبار ببضعة أيام، للحصول على نتيجة أكثر دقة، يجب عليك رفض تناول الأدوية حتى يكون لدمك وقت للتنظيف ولا يتأثر بأي عوامل خارجية.

أما بالنسبة للحبوب الموصوفة لك للاستخدام اليومي الإلزامي، فعادة ما يقول الأطباء عدم تناولها في الصباح قبل التبرع بالدم ثم تناولها بعد الاختبار مباشرة.

7. لا تغير جدولك اليومي

جسمنا نظام مستقر يتطلب قدرا معينا من الوقت للتكيف مع أنظمة جديدة. على سبيل المثال، يستخدم المسافرون القاعدة العامة المتمثلة في أن التحليق فوق منطقة زمنية واحدة فقط سيتطلب حوالي يومين من التعافي. اتضح أنه عندما تذهب إلى الفراش بعد ساعة من الموعد المعتاد، يعاني جسمك بالفعل من الإجهاد، ما يؤثر على حالته العامة ومؤشرات الجسم المختلفة.

وينطبق الشيء نفسه على العمليات الطبيعية الأخرى مثل التغذية واستهلاك المياه ومستويات الإجهاد.

8. لا تتصفح الإنترنت قبل زيارة طبيب العيون

يمكن أن يشير إجهاد العين المستمر إلى مشاكل خطيرة ويتطلب اهتمامًا خاصًا، ولكن قد تحدث هذه الحالة أيضًا مؤقتًا بسبب الاستخدام المطول للأجهزة، لعدة ساعات، حتى تستريح عينيك، قد يصبح نظرك أسوأ مما هو عليه حقًا.

إذا ذهبت إلى طبيب العيون للحصول على شهادة طبية للعمل أو مدرسة القيادة، فأنت بحاجة إلى إظهار أفضل نتيجة لك.

إليك قائمة بالأعراض التي يمكن أن تساعد في الإشارة إلى إجهاد العين. إذا كانت تعاني منها، يجب عليك تأجيل الزيارة إلى الطبيب لفترة من الوقت حتى تحصل على نتيجة دقيقة.

الشعور بعدم القدرة على إبقاء عينيك مفتوحتين

حرقان أو حكة في العينين

عدم وضوح الرؤية أو ضعفها

زيادة الحساسية للضوء

الصداع