أحذية رياضية للرجل موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 01:49 مساءً - تُعد الأحذية الرياضية من أكثر القطع الرائجة في العالم، والتي يُفضلها كثير من الرجال، نظراً لأناقتها وسهولة ارتدائها وراحتها في الحركة، وتختلف تصاميمها وأنواعها وألوانها، حيث نجد أحذية من القماش والجلد أو الشاموه وأنواع أخرى.

وفي هذا الألبوم جمعت لك "الخليج 365.نت" أحذية رياضية للرجل موضة صيف ٢٠٢١، لكي تستوحى منها التصميم المناسب لك لمختلف الإطلالات اليومية، سواء النهارية أو المسائية.

حذاء رياضي للرجل باللون الأبيض من علامة Celine

Celine حذاء رياضي للرجل من



قدمت علامة Celine العديد من الأحذية البارزة والتصاميم المميزة للأحذية الرجالية، وقد أعجبنا منها من بينها هذا الحذاء الرياضي المصمم من الجلد باللون الأبيض، وجاء الحذاء مرصعاً بلونين الأحمر والأزرق من الجوانب مع أربطة طويلة من القماش باللون الأبيض ونعل مطاطي عريض باللون الأبيض، والذي يتميز بقطعة نعل إضافية صُمم عليها اسم علامة Celine، وجاء من الخلف باللون الأزرق مع تزيين اللسان اللاصق مع الأربطة.

ويُمكنك تنسيق هذا الحذاء مع إطلالة نهارية رياضية للذهاب به إلى النوادي مع سروال قصير باللون الأسود وتيشرت باللون الأزرق، أو الأحمر وكاب رياضي باللون الأبيض.

تابعوا المزيد: ملابس كلاسيكية للرجل موضة صيف 2021

حذاء رياضي للرجل باللون الرمادي من ماركة Jacqueline

Jacqueline حذاء رياضي للرجل من



لتصميم أكثر عصرية وراحة يُمكنك الاستعانة بهذا الحذاء من ماركة Jacqueline المصمم بنعل طويل مطرّز بالقماش الأسود، وجاء بمقدمة مُدببة من الأمام، حيث جمع هذا الحذاء بين اللونين الرمادي الفاتح والأبيض مع أربطة أمامية طويلة باللون الأبيض.

وننصحك باعتماد هذا الحذاء الرياضي مع إطلالة مسائية للذهاب إلى الصالات الرياضية بسروال من القماش باللون الأسود وتيشرت باللون الرمادي.

تابعي المزيد: موديلات أحذية رجالية لربيع 2021



حذاء رياضي للرجل باللون الذهبي من علامة Celine

Celine حذاء رياضي للرجل من



إذا كنت تبحث عن حذاء رياضي جذاب وعملي في نفس الوقت، أعجبنا هذا التصميم من علامة Celine لحذاء مصمم من الجلد باللون الذهبي وبنعل مطاطي عريض باللون الأبيض، وجاء الحذاء مرتفعاً بقطعة جلد من الخلف باللون الأحمر مع الأربطة القماشية باللون الابيض واللسان اللاصق من الأمام باللون الذهبي.

ويُمكن اختيار هذا الحذاء الرياضي مع إطلالة كاجوال بسروال جينز باللون الأزرق وقميص باللون الأسود أو تيشرت باللون الأحمر.

تابعوا المزيد: البليزر المخمل للرجل لأناقة لافتة

حذاء رياضي للرجل ملون من ماركة Celine

Celine حذاء رياضي للرجل من



تعتبر ماركة Celine من أكثر الماركات التي تقدم أحذية جذابة رياضية سواء الرجال أو النساء، لذا فقد اخترنا منها هذا الحذاء المصمم من القماش والمُطبع بألوان كثيرة كالأزرق والأبيض والوردي والبنفسجي، وجاء نعل الحذاء المطاط باللون الأبيض وبخط مستقيم باللون الأسود مع أربطة الحذاء الطويلة باللون الأسود.

وبالتالي يُمكن اعتماد هذا الحذاء الرياضي من إطلالة نهارية في مشاوير يومية، أو للذهاب إلى الحديقة مع سروال قصير باللون الأبيض وتيشرت باللون الأزرق الفاتح.

تابعي المزيد: أفضل الماركات العالمية للأحذية الرجالية



