الامارات | ضغط الدم.. نصائح للسيطرة عليه بلا دواء

شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط الدم.. نصائح للسيطرة عليه بلا دواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر مشاكل ضغط الدم، على درجة كبيرة من الخطورة على صحة الانسان، ويعاني مرضى ضغط الدم من حيرة شديدة في طرق السيطرة على هذه المشكلة بعيدا عن الالتزام بالدواء بشكل مستمر.

طبيبة القلب في المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير المعدية الروسي، ماريا بويارينوفا، تقدم مجموعة من النصائح لحل مشاكل ضغط الدم بدون دواء من ابرزها، التخلص من البدانة التي تتسبب

بتغيرات في عمل جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ولا توصي الطبيبة بالمبالغة في شرب الماء لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن المعدل اليومي يبلغ 1.8 لتر من السوائل في الشتاء و2.3 لتر في الصيف.

ودعت الطبيبة بحسب " روسيا اليوم"، إلى تقليل تناول الملح إلى 5 غرامات يوميا وليس أكثر، مضيفة أنه من الممكن استبداله بتوابل أخرى مثل الكركم والثوم والهيل. وشددت على أهمية التخلي عن تناول المنتجلات المخللة والسمك المدخن والسجق، داعية إلى استبعاد العصائر والحلويات والزبادي والخثارة من النظام الغذائي، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.

وذكرت أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وأوضحت: "بالرغم من ذلك فتدل المعلومات الأخيرة على أن القهوة تؤثر إيجابيا ولمدة طويلة على نظام القلب والأوعية الدموية. ولذلك أوصي لمن يشرب القهوة دائما بقصر تناوله على كوب أو كوبين فقط في اليوم. وبدلا من القهوة يمكن تناول شاي الأعشاب والشاي الأحمر والهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي".

وأضافت أن التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن شدة هذه التمارين لا يجب أن تتجاوز 5 ساعات في الأسبوع وذلك بالإضافة إلى عدد من تمارين القوة.

وأشارت الأخصائية أيضا إلى أهمية النوم الصحي (8 ساعات على الأقل)، محثة على ضبط مستوى التوتر، وإلا فإن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

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