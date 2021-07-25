إيحاءات جريئة وتصريحات مغلوطة عن الدين.. معلومات عن فتاة «كائن الهوهوز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جهود أمنية مكثفة تقوم بها الأجهزة الأمنية، عقب تحديد مكان فتاة التيك توك التي تعرف بـ«كائن الهوهوز» وزوجها، اللذين قاما بإنشاء حساب يحمل لقبها أيضا «كائن الهوهوز»، على موقع «تيك توك»، ونشرهما فيديوهات منافية للآداب العامة، وحثهما على الفجور.

محتوى الفيديوهات

وخلال مقاطع الفيديو المتعددة، ظهرت الفتاة المعروفة بـ« كائن الهوهوز»، في فيديوهات تصنعها رفقة زوجها، واحتوت على إهانة لأهل الصعيد والتلفظ بمصطلحات خادشة بجانب احتواء الفيديوهات على قناتها وحسابها بـ «تيك توك» على الكثير من الإيحاءات غير اللائقة، متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد.

معلومات عن الفتاة الملقلبة بـ«كائن الهوهوز»

- تدعى «منار»، وزوجها يدعى «أسامة».

- اشتهرت خلال فيديوهاتها بجرأتها الشديدة، وإيحاءاتها الجنسية الصريحة والواضحة، والتلفظ بكلمات وعبارات بذيئة.

- تصدر زوجها التريند لفترة طويلة على منصة «تيك توك»، ومن ثم غاب وعاد من جديد بصحبة زوجته، وبدأ في تقديم المحتويات المنافية للآداب.

- ظهرت خلال أحد الفيديوهات وهي تصرح بأن رسم الوشم حلال وليس حراما، وهي تُظهره على أحد ذراعيها.

- ظهرت خلال فيديو وهي ترتدي «تي شيرت» دون أكمام، وبوشم كبير أعلى أحد ذراعيها، وتضع حجاب فوق رأسها، وأثارت جدل كبير خلاله، إذ قالت: «الموضة اللي نازلة دلوقتي ترسم، تقلع، تلبس الحجاب».

تحديد مكان مؤسسي حساب «كائن الهوهوز»

وكان مصدر مطلع على التحقيقات كشف أنه تم تحديد مكان المتهمة «منار» وزوجها اللذين قاما بإنشاء حساب يدعى «كائن الهوهوز» على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، مؤكدا على أنهما سيضبطان خلال ساعات.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته، أن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد مكان فتاة «تيك توك» منار وزوجها لنشرهما فيديوهات تحمل ألفاظا وعبارات جنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

بلاغ ضد حساب «كائن الهوهوز»

من جانبه، تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ صباح أمس، عبر صفحة النائب العام ضد حساب الفتاة التي تدعى «منار» والمعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «بكائن الهوهوز»، حيث تظهر في عدد من الفيديوهات التي يتولى زوجها تصويرها بغرض تحقيق الأموال منها.