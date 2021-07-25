انتقادات وهجوم على سمية الخشاب بسبب آخر جلسة تصوير لها: جريئة أوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير أثارته الفنانة سمية الخشاب بعد خضوعها لجلسة تصوير جريئة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

إطلالة سمية الخشاب في جلسة التصوير

وخلال جلسة التصوير التي جاءت داخل أحد الفنادق بمدينة دبي، ظهرت «سمية»، وهي مرتدية روب أبيض به نقوش باللون الذهبي، وتجلس فوق سرير ضخم، مع تسريحة شعر انسيابية، وماكياج لافت.

هجوم على سمية الخشاب

هجوم وانتقادات لاذعة، سرعان ما وجهها بعض المتابعين لسمية الخشاب، عقب نشرها صور جلسة تصويرها الأخيرة، واصفين إياها بالجريئة في اختيار ملابسها وصورها.

انتقادات لـ سمية الخشاب بسبب فيديو رقص

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تواجه خلالها الفنانة الانتقادات اللاذعة، حيث هاجمها العديد من متابعيها، منذ أسابيع قليلة، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عقب نشرها مقطع فيديو لرقصتها الشهيرة بفيلم «حين ميسرة»، وأرفقت عليه تعليقا، قالت فيه: «أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة».

وسرعان ما لاقى مقطع الفيديو تفاعل الآلاف من المتابعين، الذين شن بعضهم هجوما عليها، وجاء من بين التعليقات: «لا يا فنانة هتاخدي منها وأنتِ ماشية.. أعمالك»، «لا هياخد منها حاجة هياخد عمله وحسابه لما يموت»، «ربنا يهديكي يا فنانة».

وردت «سمية» على الانتقادات التي وُجهت لها من قبل بعض متابعيها، في تغريدتين مختلفتين، فقالت خلالهما: «دعوا الخلق للخالق»، ثم دونت: «محدش هيتحاسب مكان حد».

سمية الخشاب تتألق في جلسة تصوير جديدة باللون الأسود

ومنذ أيام، شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، جلسة تصوير خضعت لها باللون الأسود، وأثارت تفاعل بين متابعيها في التعليقات.

وفي جلسة التصوير، تألقت «سمية»، بفستان باللون الأسود منفوش من الأسفل، كما أنه جاء دون أكتاف وتركت شعرها منسدلًا مع وضع «مكياج» مناسب، وعلقت على الصور بأنه اللون الأسود هو المفضل لها.

وسرعان ما تفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: «منورة يا سوما.. قمة الروعة والجمال.. جميلة.. بطل مصر.. إيه الجمال دا».