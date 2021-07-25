طريقة عمل الهوهوز في البيت خطوة بخطوة «زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الهوهوز من أكثر أنواع الكيك المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده، حتى تجذب أطفالها للمنزل ويبتعدوا عن الأطعمة مجهولة المصدر والهوية، خاصةً في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة به.

ويقدم «هُن» طريقة عمل الهوهوز في البيت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بأقل مجهود وبأقل الإمكانيات على «قد الإيد».

مقادير الهوهوز

4 بيضات

كوب سكر

3 ملاعق كاكاو بودرة

2 معلقة صغيرة فانيليا

كوب دقيق

ربع معلقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة زبدة

مقادير حشوة الهوهوز

كوب ونصف الكوب كريمة خفق

½ كوب سكر بودرة

معلقة صغيرة فانيليا

115 جرام جبن كريمى

مكونات تزيين الهوهوز

2 كوب رقائق شيكولاتة

2 معلقة كبيرة زبدة

طريقة عمل كيكة الهوهوز في البيت

- يسخن الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية، ليكون جاهزا للهوهوز، بعد تحضير المكونات بالخطوات التالية:

- يخفق السكر والبيض والكاكاو، ويوضع أثناء الخفق في وعاء به ماء مغلي على النار، وبعد إتمام الخفق يضرب الخليط بالمضرب الكهربائي ثم تُوضع عليه الفانيليا.

- ضعي الثلث الأول مع خليط الكاكاو وقلّبيهما جيّدا، ثم ضعي الثلث الثاني وقلّبي جيّدا.

- ضعي الزبدة حتى تمتزج تماما، وبعد ذلك ضعي الثلث الأخير.

- يُوضع الخليط تدريجيّا في وعاء، ثم ضعيه في الفرن لمدة 10 دقائق تقريبا، وبعد ذلك أخرجي الوعاء واتركيه حتى يبرد.

- خفق مقدار الجبن والسكر باستخدام مضرب كهربائي، حتى يختفي السكر تماما، ثم أضيفي الكريمة واستمري في الخفق.

- أضيفي الفانيليا واستمر في الخفق أيضا حتى تحصلي على خليط متجانس سميك.

- قسمي الخليط إلى 10 أجزاء، واسكبي الكريمة على الكيك، وضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.